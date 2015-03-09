Soma faciası davasının duruşma tarihi belli oldu

Soma faciasının duruşma tarihi belli oldu. Duruşma, 13 Nisan'da başlayacak. Ve duruşma tamamlanana kadar aralıksız sürecek. Duruşmalar, Soma faciası davası için özel olarak hazırlanan Akhisar Kültür Merkezi'nde görülecek.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciayla ilgili hazırlanan iddianame geçen hafta Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. UYAP’a dosyanın düşmesiyle duruşma tarihi de belli oldu. İlk duruşma tarihi facianın birincin yıldönümünden tam bir ay önce, 13 Nisan'da başlayacak.

Banu Şen'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, 8’i tutuklu 45 sanıklı, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanıklı dava özel olarak düzenlenen Akhisar Kültür Merkezi’nde yapılacak. Tutuklu sanıklar, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Ertan Ersoy; Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik bulundukları Şakran Cezaevi’nden Akhisar’a getirilecek.

Pek çok mağdurun avukatlığını üstlenen, yargı sürecinin yakın takipçisi Manisa Barosu eski Başkanı Zeynel Balkız hurriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “8 tutuklu sanık bizzat mahkemeye gelerek ifade vermesi tabii hakim (kendi hakimi) ilkesi ve adil yargılama açısından önemlidir. Çünkü savunma sorgulama sırasında mahkeme heyeti ve taraflar birlikte yargılamaya katılarak gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. İlk duruşmada sadece sanıkların ve mağdur müştekilerin ifadelerinin şikayetlerinin alınmasından sonra görgü tanıklarının bu ifadelerle bağlantılı olarak sonraki oturumlarda ifadelerinin alınmasını da doğru bir yaklaşım olarak görüyorum. Ayrıca duruşma kesintisiz tüm tenzip işlemleri tamamlanıncaya kadar sürecek. Mağdur müşteki ve tanıkların çoğu ise bulundukları farklı yerlerde talimatla ifade verecek. Duruşma 10 gün ya da fazla da sürebilir. Ucu açık.”

Süreç uzun işledi

Dosya eksikleri nedeniyle savcılık ve mahkeme arasında gidip gelmişti. İki buçuk aydır, mahkemenin tamamlanmasını istediği eksikleri gidermek için çalışma yürüten Soma Cumhuriyet Savcılığı, 15 gün önce dosyayı yeniden Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Cuma akşam saatlerinde de mahkemenin Soma İddianamesi'ni kabul ettiği öğrenildi.

13 Mayıs’taki facianın ardından başlatılan tahkikat çerçevesinde halen 8 kişi tutuklu bulunurken, Soma Cumhuriyet Savcılığı 3 Kasım’da fezlekeyi hazırlayıp Ağır Ceza Mahkemesi mevcut bulunan en yakın Akhisar Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Akhisar Cumhuriyet Savcılığı ise fezlekeyi inceleyip, hazırlamış olduğu iddianameyi Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ne 10 Kasım’da sundu. İddianameyi inceleyen Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi de 25 Kasım’da 4 noksan madde sebebiyle savcılığa iade etti. Bunun üzerine Akhisar Cumhuriyet Savcılığı iddianamenin iadesine itiraz etti. İddianame bu defa Manisa Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Manisa Ağır Ceza Mahkemesi ise eksikleri iki maddeye indirdi. Bunun üzerine geçen Aralık'ta Soma Savcılığı'na dönen dosyada eksiklerin giderilmesi için yeniden çalışma yapıldı. Facianın yıldönümüne iki ay kala dün akşam saatlerinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Aralarında Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, şirket yöneticileri Akın Çelik ve Ramazan Doğru’nun da bulunduğu halen tutuklu 8 şahıs hakkında “olası kasıtla insan öldürme ve yaralama” suçundan 301 kez ve 20 ile 25 yıl, çoğu mühendis ve ocak çalışanlarında oluşan 37 kişi hakkında ise “bilinçli taksirle insan öldürmek ve yaralamadan” 2 ile 15 hapis istendi.

Duruşma tarihinin belli olmasını Soma’daki madenci yakınları da duygusal tepki vererek karşıladı. Özellikle madenci eşleri, “Bir yıla yakın süredir davanın başlamasını bekliyoruz. Şimdi tek dileğimiz adaletin bir an önce yerini bulması” dedi.