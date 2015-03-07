Soma iddianamesi kabul edildi

Manisa Soma’daki iş cinayetinde 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği bildirildi.

Manisa Baro Başkan Vekili Serhan Çelik, açıklamasında, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Mehmet Fatih Kırbaş, Murat Saygı ve Sertaç Ekici tarafından eksiklikleri tamamlanıp yeniden hazırlanan iddianamenin, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince 15 günlük yasal sürenin bitimine 2 gün kala kabul edildiğini söyledi.

Çelik, “Dün gece itibarıyla mahkeme heyeti, UYAP sitesine 2015/81 esas dosya numarası ile davayı açtı. Duruşma tarihinin, önümüzdeki hafta için açıklanacağı düşüncesindeyim” dedi.

İddianame

Soma’da 13 Mayıs 2014’de Eynez ocağında meydana gelen iş cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede aralarında Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, vardiya amirleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, İsmail Adalı, Genel Müdür Ramazan Doğru, teknik nezaretçi Ertan Ersoy, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden teknisyeni Mehmet Ali Günay Çelik’in TCK 81’inci maddesinde yer alan “olası kasıtla adam öldürme ve yaralama” suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçundan öncekine göre bir artarak 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Tutuksuz 37 şüphelinin ise “taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Bunlardan 25’inin cezalarının, “bilinçli taksir” olduğu gerekçesiyle TCK’nın ilgili maddesi gereğince üçte birden yarısına kadar artırılması talebinde bulunuluyor.

Ayrıca iddianamede 161 yaralı işçi mağdur müşteki olarak yer aldı.