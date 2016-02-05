T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soma'da bilirkişi heyeti ve avukatlar madene indi, en çok ölümün yaşandığı U3 panosuna ilk kez girilecek

Davanın son duruşmasında tahliye olan Yasin Kurnaz’ın madene inmesi talep edildi

05 Şubat 2016 15:26

Can Bursalı

Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 işçinin hayatını kaybettiği madenci katliamında sorumluluların bulunması için Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın, 25 Aralık’taki son duruşmasında çıkan ‘maden içinde keşif yapılması’ kararının ardından bilirkişi heyeti bugün madenin içine girdi. Bilirkişi heyeti ile birlikte katliamda hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatlarından ve sanık avukatlarından  oluşan 10 kişilik ekipte madene girdi. Sanık avukatları davanın 25 Aralık’taki son duruşmasında tahliye edilen iki sanığından biri olan Yasin Kurnaz’ın da keşif için madene inmesini talep etti. Ancak Kurnaz’ın geç kaldığı gerekçesiyle madene giremediği öğrenildi. 

Katliamda hayatını kaybeden madencilerin aileleri adına madene giren avukatlar Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Can Atalay, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Sercan Arın ve Serhan Özbek oldu.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı madenin girişine karanfil bıraktı

Katliamdan sorumlu olduğu iddiasıyla davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanan Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın avukatı Kadir Çekin, davanın üç numaralı sanığı işletme müdür Akın Çelik’in avukatı Yusuf Koçyiğit, davanın dört numaralı sanığı İsmail Adalı’nın avukatı Faruk Çalışkan madene giren isimler arasında yer alıyor. 

 

U3 panosuna ilk kez girilecek

 

Katliamda hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatları, madene girişine karanfil bıraktı. Daha önce 4 kez inceleme için girilen ocakta yapılacak beşinci keşfi diğerlerinden ayıran yanı yangının başladığı yer olduğu tahmin edilen U3 panosuna ilk kez girilecek olması olarak belirtiliyor.

 

ETİKETLER

heyetsomamadenkeşif

İlgili Haberler

Soma davası devam ediyor: Müfettiş geleceği zaman anlardık, normalde olmayan güvenlik önlemleri alınıyordu

"Bantta yangın çıksa ne yapmam gerektiğine dair bir eğitim almadım, tatbikat yapmadık"

Soma davasının sanıklarından Can Gürkan: Hala neden yargılandığımı bilmiyorum

Gürkan'ın elektronik kelepçeyle tahliyesini istediği Soma davasında mahkeme talebi reddetti

Soma davasında mühendisten itiraf: En çok kömür tonajı yapan prim alırdı!

"Kotayı geçemediğim zamanlarda da, maaşlarda kesintiye gidilirdi"

301 kişinin hayatını kaybettiği Soma katliamı davasında 2 tutuklu neden tahliye edildi?

Madencilerin avukatı Berrin Demir: Suçu işçilere atmak istiyorlar

Soma Kömür İşletmeleri'nden hayatını kaybeden madenci yakınlarına 'temlik oyunu'

Sayıştay raporu: 301 kişinin hayatını kaybettiği madene işleten firmanın, işçi ailelerinin tazminat alacaklarına karşı hileli (muvazaalı) yönteme başvurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24