Soma'da bilirkişi heyeti ve avukatlar madene indi, en çok ölümün yaşandığı U3 panosuna ilk kez girilecek

Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 işçinin hayatını kaybettiği madenci katliamında sorumluluların bulunması için Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın, 25 Aralık’taki son duruşmasında çıkan ‘maden içinde keşif yapılması’ kararının ardından bilirkişi heyeti bugün madenin içine girdi. Bilirkişi heyeti ile birlikte katliamda hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatlarından ve sanık avukatlarından oluşan 10 kişilik ekipte madene girdi. Sanık avukatları davanın 25 Aralık’taki son duruşmasında tahliye edilen iki sanığından biri olan Yasin Kurnaz’ın da keşif için madene inmesini talep etti. Ancak Kurnaz’ın geç kaldığı gerekçesiyle madene giremediği öğrenildi.

Katliamda hayatını kaybeden madencilerin aileleri adına madene giren avukatlar Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Can Atalay, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Sercan Arın ve Serhan Özbek oldu.

Katliamdan sorumlu olduğu iddiasıyla davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanan Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın avukatı Kadir Çekin, davanın üç numaralı sanığı işletme müdür Akın Çelik’in avukatı Yusuf Koçyiğit, davanın dört numaralı sanığı İsmail Adalı’nın avukatı Faruk Çalışkan madene giren isimler arasında yer alıyor.

U3 panosuna ilk kez girilecek

Katliamda hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatları, madene girişine karanfil bıraktı. Daha önce 4 kez inceleme için girilen ocakta yapılacak beşinci keşfi diğerlerinden ayıran yanı yangının başladığı yer olduğu tahmin edilen U3 panosuna ilk kez girilecek olması olarak belirtiliyor.