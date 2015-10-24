Soma davasının sanıklarından Can Gürkan: Hala neden yargılandığımı bilmiyorum

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan elektronik kelepçe ile tahliye olmayı talep ederek, savunmasında “Halen neden yargılandığımı bilmediğim için kendimi savunamıyorum” dedi. Gürkan, bilirkişi raporlarına da karşı çıkarak, "Bilirkişiler gelip buraya, bu raporun hesabını verecekler" ifadelerini kullandı.

DHA’nın haberine göre; Soma’daki maden faciasına ilişkin tarafların yazılı ve sözlü talepleri alındı. Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan “İşimin başına dönmek için tahliye, uygun görmezseniz denetimli serbestliği, onu da uygun görmezseniz, en ağır şartlarda tahliye talep ediyorum" diye konuştu. Gürkan’ın elektronik kelepçe ile tahliye olmayı da talep etti. Mahkeme, Gürkan'ın tahliye talebini reddetti.

Önceki ifadelerinde olduğu gibi yine bilirkişi raporunu eleştiren ve sonuçtan iddianameye gidildiğini savunan Can Gürkan, ocağın da savcılık incelemesinden sonra kendilerine devredilmemesi gerektiğini, yöneticilerine bunu teslim almamalarını söylediğini, ama bunun şirketlerine verildiğini savundu.

Olaydan önce 7 bin kişi istihdam yaratmanın mutluluğunu yaşadıklarını da kaydeden Can Gürkan, "Ben finans uzmanıyım. Hiçbir çaba göstermeden paradan para da kazanabilirdim. Ben işi babamdan devraldığım zaman bana vasiyeti vardı. ’Bu işyerlerini satmayacaksın ve olabildiğince de iş yaratacaksın’ dedi. Ben şimdi bu olayı yaşadık ve halen neden yargılandığımı bilmediğim için kendimi savunamıyorum. Biz maddi ve manevi olarak bu olayın sonuçlarını yaşayacağız ama değil 301 kişinin, 1 kişinin bile ölümünü göze alamam. Bu nasıl bir suçlamadır" dedi. Bilirkişiler içinde de "Eğer bilim adamlarıysa, bilimsel olacaklar, adil olacaklar, vicdanlı olacaklar" diyen Can Gürkan, "Bilirkişiler gelip buraya, bu raporun hesabını verecekler" dedi.

Yargıda vicdan aradıklarını da söyleyen Can Gürkan, "Çalıştırdığım insanlara karşı sorumluluğum var. Benim işimin başında olmam lazım. En azından bir telefona ihtiyacım var. Bilgisayar başında olmam lazım" dedi. Can Gürkan daha sonra da tahliyesini istediğini, eğer uygun görülmemesi durumunda denetimli serbestlikten yararlandırılmasını ama onun da uygun görülmemesi durumunda, ev hapsi ya da elektronik kelepçe gibi şartları içinde bulunduran ağır şartlarla tahliye edilmeyi talep etti.

Tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru da, olaydan sonra verilen ifadeleri tek tek okuduklarını buna rağmen olayın neden yaşandığını bulamadıklarını söyleyip "Yangın çıktığı söylenen yerde kibrit çöpü kadar kömür yanmadı. Ocağa hemen el konulmalı. Siz keşif yapıncaya kadar kayyum el koysun. Mahkeme keşif yapana kadar da, böyle kalmalı. Çünkü o ocakta halen çalışmalar devam ediyor" dedi.

Tahliye talebi reddedildi

Manisa'nın Soma İlçesindeki maden faciasıyla ilgili davada Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliye taleplerini reddetti. Duruşma 15 Aralık'a ertelendi