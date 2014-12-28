Sokak çatışmalarında 3 kişinin öldüğü Cizre'de gergin bekleyiş sürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün sabaha karşı başlayıp gece geç saatlere kadar devam eden ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sokak çatışmalarının ardından, düne göre sessiz ama gergin bir bekleyiş devam ediyor.

Cizre’de dün sabaha karşı Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) ile Hür Dava Partisi (Hüda-Par) destekçileri arasında başlayan ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışmada, birisi 15 yaşında bir çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. İlçede uzun süre devam eden olayların ardından geceyi nispeten sakin geçiren Cizre’de sabah saatlerinde Nur Mahallesi’nde bir araya gelen gençlere polis biber gazı ile müdahale etti.

Kepenkler kapalı

Dün yaşanan olayların ardından kepenklerin kapalı olduğu Cizre’de, bugün de fırın ve eczaneler dışındaki işyerlerinin açılmadığı görüldü. Fırat Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, dünkü çatışmalar sırasında hayatını kaybeden ve biri 15 diğeri 19 yaşında olan YDG-H’li gençlerin cenazesi için HDP İlçe Binası önünde toplanma başladı.

Cizre’de 24 saate yakın süren olaylarda, YDG-H'li gruptan 19 yaşındaki Yasin Özer ve 15 yaşındaki Barış Dalmış ile Hüda-Par taraftarı olduğu belirtilen 65 yaşındaki Abdullah Deniz hayatını kaybetti. Gün boyu süren olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, Nedim Kültür, Hakim Budak ve Hekim Kasırga isimli kişiler ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

YDG-H’den açıklama:

Cizre’de 20 evleri var

Bu arada olaylarla ilgili olarak YDG-H imzasıyla yapılan bir açıklamada, “Hiç kimse Hizbul-kontra ve Hüda-Par olarak yansıtmaya kalkmasın. Zaten bu çete gruplarının Cizre’de 20 evleri var. Bunların halka saldırı girişimi yapacak güçleri ve cesaretleri de yok. Bu isim öncülüğü ile geliştirilmek istenen devlet katliamıdır. Bütün Cizre halkı son bir haftadır kaymakam tarafından tehdit edilmekte idi. Halkın kendi öz gücü ile savunduğu mahallere ne pahasına olursa olsun gireceğini belirtiyordu hata hava destekli operasyon tehditlinde bulunuyordu. Bunun kirli maskesi Hüda-Par olabilir fakat, asıl saldırı devletin kirli bir planıdır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “değil geri adım atma direnişi geliştirip tüm Kürdistan'a yayma sözü veriyoruz” da denildi.

Silopi de karıştı: 2 yaralı

Bu arada Radikal'de yer alan habere göre, Cizre’de yaşananların protesto edildiği Silopi'de de dün akşam başlayan sokak olaylarında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin silahla karnından vurulduğu, diğerinin ise elektrik akımına kapıldığı belirtiliyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ilçenin Yeşiltepe, Barbaros, Cudi, Başak ve Şehit Harunboy mahallelerine yayılan olaylar sırasında zaman zaman gerçek silah sesleri duyuldu. Gece saatlerindeki olaylarda 25 yaşındaki Musa Azma karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azma'nın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mahsun Bilen'in de olaylar sırasında elektrik akımına kapılarak yaralandığı ifade ediliyor.