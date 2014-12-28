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Davutoğlu'dan Cizre açıklaması: Provokatörler yakalandı

Başbakan Davutoğlu, Cizre'de PKK yanlıları ile Hüda-Par'lılar arasında 3 kişinin öldüğü olaylar hakkında açıklama yaptı

28 Aralık 2014 11:30

Cizre'deki çatışmalarla ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cizre’ye sızmak isteyenlerin yakalandığını söyledi. Davutoğlu, "Özellikle sınır ilçelerinde dışarıdaki huzursuzluğu ve çatışmayı içeri taşımak isteyenlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

Cizre'de PKK yanlıları ile Hüda-Par’lılar arasındaki çatışmalarla ilgili Konya'da açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin özellikle sınır ilçelerinde bir şekilde şiddete başvurarak dışarıdaki huzursuzluğu ve çatışmayı içeri taşımak isteyenlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Bu çerçevede bütün halkımıza sükûnet tavsiye ediyorum" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Devlet, her yerde her türlü tedbiri almaya muktedirdir. Dün de yine olayı daha da tırmandırmak isteyen bazı provokatif unsurların Cizre'ye sızma çabalarına karşı da çok etkin tedbirler alınmıştır. Kamuoyumuzun bunu yakından bilmesini isterim ki bu provokatörler, hem yakalanmış, bazıları da bu süreç içinde kontrol altına alınmışlardır. Bunlar da bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuzu açık şekilde göstermektedir."

 

‘Farklı gruplar arasında çatışma istediler’

 

"Sadece devlete dönük bir provokasyon değil, değişik siyasi gruplar arasında da bir çatışma ortaya çıkarmak istediler. İkisine karşı da hazır olmak lazım. Olaylar, ilk aşamasındayken sosyal medya üzerinden ve diğer yayınlarla sanki 'Cizre'de kontrol kayboldu, Cizre'de tam bir kaos var' görüntüsüyle neredeyse bu provokasyonlara katkıda bulunmaya çalışan bazı unsurlara da dikkatinizi çekmek isterim. Bu unsurlar da Cizre olayları üzerinden özellikle bu paralel yapılanmanın hangi kanallarla bu olayları daha da abartarak toplumda huzursuzluk çıkarma çabaları içinde olduğunu da gözümüzden kaçmadı."

Kaynak: Al Jazeera

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