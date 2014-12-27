DBP: Cizre’deki olaylar Hüda-Par'ın çözüm sürecine yönelik provokasyonu

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eşbaşkanı Kamuran Yüksek, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olayların çözüm sürecini provoke etmeye yönelik olduğunu söyledi. Yüksek, "Bu kesimlerin amacı Türkiye'deki çözüm sürecini provoke etmektir. Yine aynı Hüda-Par çevresi kesimleriyle Ortadoğu'daki bazı çetelerin ilişkiye geçtiğini, ilişkinlendiğini ve Kürtlerarası bir çatışma çıkarmaya çalıştığını ve özellikle yurtsever halkımızı ve partimiz bileşenlerinin tamamını hedef alan bir süreç ortaya çıkarmak istediklerini biliyoruz" diye konuştu.

Cizre'de PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDG-H) ile Hüda-Par yanlılarının silahlı çatışması sonucu 2 kişinin ölmesi, 3 kişinin yaralanmasıyla ilişkin DBP Eşbaşkanı Kamuran Yüksek, Diyarbakır'da bazı HDP'li milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın da katıldığı basın toplantısı düzenledi.

‘Kürtlerarası çatışma yaşanmamalı’

Cizre'de yaşananların çözüm sürecine dönük provokasyon olduğunu belirten Yüksek, Cizre ve benzeri provokasyonun uzun süredir bölgenin bazı ilçe ve kentlerinde denendiğini söyledi. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Yüksek, şöyle dedi: "Şırnak, Cizre, Silopi başta olmak üzere daha önce Diyarbakır'da yakın zamanda Bingöl'de, Batman'da bir provokasyon girişimi söz konusudur. Biz kesinlikle Kürtlerarası halkımız içinde bir iç çatışmanın yaşanmasını istemiyoruz. Silahlı, şiddetli hiç bir çatışmanın yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Ancak bu olaylar nasıl gelişiyor, hedef nedir kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor. Haftalardır bu bölgelerde çeşitli biçimlerde sokaklarda, mahallelerde girişimler söz konusu. Yurtsever insanlarımız, esnafımız tehdit edilmekte, parti üyelerimiz tehdit edilmekte. Kışkırtmalar geliştirilip olayların çıkarılması çabası söz konusudur. Nitekim bu girişimlerin sonucunda dünden bu yana Cizre'de olaylar patlak vermiş durumdadır. Gelişmelerin yaşanmaması için bugün çatışmanın tarafı olarak ifade edilen Hüda-Par ve bağlantılı kesimlerle de bir çok kez görüşmeler yapıldı. Diyaloglar geliştirildi, provokasyonlara girmemeleri, bazı kesimlerin oyunlarına gelmemeleri bazı çetelerle ilişkilerini bitirmeleri ve burada her siyasi parti gibi demokratik temelde faaliyetlerini yürütmeleri yönünde görüşmeler yapıldı, diyaloglar geliştirildi. Aslında bu konuda gelinen bazı sonuçlar, noktalarda oldu. Dün Cizre'de de benzer bazı görüşmeler yapılmış ve kimi mütabakatlar oluşmasına rağmen, bu mütabakatın ardından yeniden böylesi provakatif girişim maalesef Hüda Par üyeleri tarafından gerçekleşmiştir."

'Amaçları çözüm sürecini provoke etmek'

Hüda-Par ve çevresinin yakın komşu bazı ülkelerle diyalog içinde olduğuna ileri süren Yüksek, şunları söyledi: "Bu kesimlerin amacı Türkiye'deki çözüm sürecini provoke etmektir. Yine aynı Hüda-Par çevresi kesimleriyle Ortadoğu'daki bazı çetelerin ilişkiye geçtiğini, ilişkinlendiğini ve Kürtlerarası bir çatışma çıkarmaya çalıştığını ve özellikle yurtsever halkımızı ve partimiz bileşenlerinin tamamını hedef alan bir süreç ortaya çıkarmak istediklerini biliyoruz. Üçüncü bir güç olarak da devletinde özellikle hükümetin yine bu yapıyla ilişkiye geçerek bölgede partimiz karşısında siyasal bir güç haline getirmeye çalıştığını biliyoruz. Bu her üç kesiminde Hüda-Par çevresi ve bağlantılı kimi güçler üzerinden partimize, yurtsever insanlarımıza çözüm sürecine ve özellikle de ideolojik mücadelemize karşı bir saldırı içinde olduğunun farkında ve bilincindeyiz ve bu bilinçle haftalardır hareket etmeye çalıştık. Dolayısıyla çatışmalardan kaçınılması için tüm yapılarımızı, yurtsever insanlarımızı uyardık. Bu provokasyonlara gelinmemesi için gerekli çabayı sarf ettik. Ama buna rağmen dünden beri Şırnak'ta bu olay cereyan etmiştir. Bunun Diyarbakır'a, Batman'a, Bingöl ve diğer bölge illerine de yaydırılması yönünde bir hedef olduğunu da biliyoruz. Özellikle seçim sürecine girerken AKP'nin de siyaseten böylesi bir iç kavgadan nemalanmaya çalıştığını da biliyoruz. Biz buradan bütün bu güçleri uyarmak böylesi bir provokatif girişimden uzak durmaları gerektiğini belirtiyoruz. Bunun yaratacağı sonuç hiçbir güce, kesime yaramayacaktır. Daha fazla insanın hayatını kaybetmesine, daha fazla insanımızın zarar görmesine yol açacaktır. Ülkedeki hem çözüm sürecinin, hem demokratik siyasal bir sürecin kendi mecrasında akmasına engel olacağını ve bundan başka bir sonuç yaratmayacağını ifade etmek istiyoruz. Bu açıdan başta bu güçlere derhal bu oyunlarına son vermeleri, halkımıza, partimize karşı kışkırtıcı bu saldırıları son vermeleri gerektiğini belirtiyoruz."

Parti yapılarına uyarı

Parti örgütleri ve gençlik yapılarına dönük uyarıda da bulunan Yüksek , "Öte yandan yurtsever halkımıza da partimize, parti örgütlerimize, gençlik yapılarına da şunu önemle ifade etmek istiyoruz. Bu bir oyundur, bu bir tuzaktır, bizleri, insanlarımızı silahlı bir çatışmaya çekme, şiddet içerikli bir kavgaya çekme oyunu ve tuzağıdır. Bu tuzağa asla gelinmemelidir. Bu tuzağa asla düşülmemelidir. Cizre'de bugün yurtsever partili bir genç kardeşimiz hayatını kaybetti. Ama buna karşılık asla şiddet içerikli asla silahla bir karşılık içine girilmemelidir. Tepkilerimiz demokratik olmalıdır. Tepkilerimiz kitlesel anlamda sahip çıkma şeklinde olmalıdır. Ama bunun dışına taşan bir yaklaşım içerisinde kesinlikle olunmamalıdır. Çünkü bu bir tuzaktır, bu bir oyundur. Hükümetin, devletin bazı kesimlerinin ve komşu bazı ülkelerinin istihbarat birimlerinin ve Ortadoğu'daki kimi çete yapılarının içinde bulunmuş olduğu bir tuzaktır. Bu tuzağa gelinmemelidir. Bu tuzağa karşı, herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtiyoruz. Bilinçli hareket edilerek, duyarlı ve örgütlü hareket ederek hep beraber bu oyunu boşa çıkaracağımızı belirtmek istiyorum. Sabah Cizre'ye heyetlerimizi çıkarttık, olayları araştırıyoruz. Silah ve şiddet ortamının ortadan kaldırılması için çaba ve girişimlerimiz olacaktır" diye konuştu.

Nasıl çıktığının fazla anlamı yok

Cizre'deki çatışmaların çıkış nedeniyle ilgili bir soruyu cevaplayan Yüksek, "Bu çok önemli değil, biz biliyoruz. Kriminal bir durum değildir. Teknik olarak nasıl gelişti, nasıl oldu bunun çok fazla bir anlamı yok. Olan şudur, ifade ettiğimiz birkaç kesim Hüda-Par üzerinden bölgede bir karışıklık çıkarma çabası içerisindedir. Biz bu oyuna tuzağa karşı bilinçli hareket etmeye çalışacağız" dedi.