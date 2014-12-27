Cizre'de PKK-Hüda-Par çatışması; 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'nın Gençlik yapılanması olarak bilinen 'Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi' (YDGH) ile Hür- Dava Partisi (Hüda-Par) üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı. Polis panzerleri sokaklara kazılan hendekler nedeniyle çatışmaya müdahale etmede zorlandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada olaylar esnasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Cizre'nin Nur Mahallesi'nde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. İki grup sokak aralarında uzun namlulu silahlarla birbirine ateş etti. Her iki grubun taraftarlarının da olaya katılması üzerine çatışmalar büyüdü.

YDHG'lilerin uzun namlulu silahlarla Hüda-Par üyesi olan kişilerin evlerini kuşattığı ve çatışmaların devam ettiği öne sürüldü. Çatışmalar özellikle Nur Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda yoğunlaştı. Çatışmaya müdahale etmeleri için polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda polis panzeri YDGH üyeleri datafından daha önceden kazılan hendekler nedeniyle çatışmaların olduğu sokaklara ulaşmada zorlandı.

Cizre'deki işyerleri bugün açılmazken, evlerinden çıkanlar Nur Mahallesi'ndeki çatışmaları uzaktan izlemeye çalıştı.