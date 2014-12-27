T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre'de PKK-Hüda-Par çatışması; 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta PKK'lılar ile Hüda-Par'lılar arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin olduğu ve bazı evlerin ateşe verildiği iddia edildi

27 Aralık 2014 13:42

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'nın Gençlik yapılanması olarak bilinen 'Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi' (YDGH) ile Hür- Dava Partisi (Hüda-Par) üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı. Polis panzerleri sokaklara kazılan hendekler nedeniyle çatışmaya müdahale etmede zorlandı. 

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada olaylar esnasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

Cizre'nin Nur Mahallesi'nde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. İki grup sokak aralarında uzun namlulu silahlarla birbirine ateş etti. Her iki grubun taraftarlarının da olaya katılması üzerine çatışmalar büyüdü.

YDHG'lilerin uzun namlulu silahlarla Hüda-Par üyesi olan kişilerin evlerini kuşattığı ve çatışmaların devam ettiği öne sürüldü. Çatışmalar özellikle Nur Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda yoğunlaştı. Çatışmaya müdahale etmeleri için polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda polis panzeri YDGH üyeleri datafından daha önceden kazılan hendekler nedeniyle çatışmaların olduğu sokaklara ulaşmada zorlandı.

Cizre'deki işyerleri bugün açılmazken, evlerinden çıkanlar Nur Mahallesi'ndeki çatışmaları uzaktan izlemeye çalıştı.

ETİKETLER

cizreşırnakpkkhüdaparçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24