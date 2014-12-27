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Cizre'de hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'nın Gençlik yapılanması YDG-H ile Hüda-Par'lılar arasında çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

27 Aralık 2014 16:18

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'nın Gençlik yapılanması olarak bilinen 'Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi' (YDGH) ile Hür- Dava Partisi (Hüda-Par) üyeleri arasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Çatışmalarda oğlu Hüda-Par yöneticilerinden olan 65 yaşındaki Abdullah Deniz ile YDG-H'li gruptan 19 yaşındaki Yasin Özer yaşamını yitirdi. Yaralanan çok sayıda kişiden durumları ağır olan Nedim Kültür, Hakim Budak ve Hekim Kasırga hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ramazan İmrağ’ın DHA’da yer alan haberine göre, Şırnak Valiliği bugün öğle saatlerinde Cizre'deki çatışmalarda ölen ve yaralananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"27.12 2014 günü saat 03.00 sıralarında ilimiz Cizre İlçesi Nur Mahallesi'nde silah seslerinin gelmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Çıkan olaylarda Yasin Özer ve Abdullah Deniz isimli şahısların öldüğü, Nedim Kültür, Hakim Budak ve Hekim Kasırga isimli şahısların ise yaralandıkları tespit edilmiştir. Bölgede güvenlik güçlerimizce zırhlı araçlar ve helikopterler vasıtasıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir."

 

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