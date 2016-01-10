Sokağa çıkma yasakları devam ediyor; 31 günde 81 sivil hayatını kaybetti

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 11 Aralık 2015 – 8 Ocak 2016 arasındaki sokağa çıkma yasaklarında 14’ü çocuk en az 79 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Rapordan 2 gün sonra da Cizre’de iki kişi öldürüldü. Ölenlerin sayısı 31 günde 81 yükseldi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 11 Aralık 2015 – 8 Ocak 2016 arasındaki sokağa çıkma yasakları ve sivillere yönelik yaşam hakkı ihlallerini açıkladı. TİHV Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, son 29 gün içinde 14’ü çocuk en az 79 sivil öldürüldü.

TİHV’in sivil ölümlerine ilişkin raporunda şu ifadelere yer verildi:

“16 Ağustos 2015 tarihinden bu yana başta Diyarbakır, Şırnak ve Mardin olmak üzere Hakkâri, Muş, Elazığ ve Batman’ın da olduğu toplam 7 ildeki, en az 19 ilçede, resmi olarak tespit edilebilen en az 58 süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilânı gerçekleşti.

Bu yasaklardan etkilenen en az 1 milyon 377 bin kişinin en temel yaşam ve sağlık hakları ihlâl edildi.

Yaklaşık 5 ay içerisinde en az 162 sivil (29’u kadın, 32’si çocuk, 24 kişi 60 yaş üstü) sadece resmi sokağa çıkma yasağı ilânı olan zaman dilimleri içerisinde yaşamlarını yitirdi.

11 Aralık 2015 tarihi itibariyle yasakların uygulanış biçimi, ilân edilen bölgelerin kapsamındaki genişlik, ilân sürelerinin yine ucu açık olmasıyla birlikte yapılan askerî sevkiyat* ve hükümet ile devlet yetkililerinin sertleşen söylemleri, bu tarih itibariyle özellikle belirli bölgelerde farklı bir sürece girildiğini gösteriyor.

11 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır’ın (17 saatlik bir aranın ardından yeniden) Sur ve Mardin’in Dargeçit(29 Aralık 2015 itibariyle sona erdirilmiştir) ve ardından 14 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre, Silopi ve yine Mardin’in Nusaybin(24 Aralık itibariyle sona erdirilmiştir) ilçelerinde ilan edilen ve bugün hâlâ sürmekte olan sokağa çıkma yasaklarında, yani sadece son 29 gün içerisinde, en az 79 sivil öldürüldü.

Öldürülenlerin 14’ü çocuk, biri ateşli silahla vurulma sonucu anne karnında ölüm, 18’i kadın ve 15 kişi 60 yaş üstü.

Bu süreçte, tanıklarca beyan edilen ölüm biçimlerine göre ise en az 22 kişi kendi evlerinin sınırları içerisindeyken, açılan ateş veya tanklardan atılan top mermilerinin evlerine isabet etmesi veya sokağa çıkma yasağının yarattığı ortamın doğrudan etkisi ile sağlık sorunları sonucu yaşamlarını yitirdi.

Ayrıca, 3’ü Diyarbakır’ın Sur ilçesi yakını, 1’i Nusaybin’de olmak üzere yaşamını yitirenlerden 4 kişi sokağa çıkma yasağı veya operasyon olmayan bölgelerdeki toplumsal gösteriler sırasında veya güvenlik güçlerinin açtığı keyfî ateş sonucu vurularak öldü. Bu kişiler, Sur'da Şerdıl Cengiz, Şiyar Salman ve Şiyar Baran ile Nusaybin'de Emire Gök.”

Bu rapordan iki gün sonra da Cizre’de Nebi Katlav ve Şükrü Coşkun öldürüldü. Böylece son 31 günde 81 kişi hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma yasağı Sur’da 40, Silopi ve Cizre’de 28 gündür devam ediyor.