Sokağa çıkma yasağında ölenlerin cenazelerini valilikler defnedecek

Sokağa çıkma yasağı uygulanan ilçelerde hayatını kaybeden 50 kişi gömülmek için beklerken, dün aniden değişen yönetmelikle, üç gün içerisinde teslim alınmayan cenazelerin belediye veya mülki amire teslim edilerek gömülmesi kararlaştırıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Diyarbakır, Şırnak ve Mardin’in ilçelerinde devam eden operasyonlar ve çatışmalarda hayatını kaybeden birçok kişinin cenazesi sokağa çıkma yasakları nedeniyle defnedilemiyor. Bazı cenazeler sokaktan bile alınamazken, yakınlarının teslim alamadığı birçok cenaze de hastane morglarında bekletiliyor. Bu sorun sürerken, dün Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan ani bir değişiklikle 3 gün içinde morgdan alınmayan cenazelerin, kimsesizler mezarlığına tören yapılmadan gömülmesinin önü açıldı.

Yönetmelikte ne değişti?

Yeni yönetmelik maddesine göre, kimliği tespit edilmiş olsa bile yakınlarının üç gün içinde almadığı cenazeler gömülmesi için belediye veya devlet makamlarına teslim edilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğin tam metni şöyle:

“1/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan ‘belediyeye teslim edilir.’ ibaresi ‘belediyeye veya mülki idare amirliğine teslim edilir. Kimliği tespit edilmiş olmasına rağmen ailesi veya yakınları tarafından üç gün içinde teslim alınmayan cesetler de belediyeye veya mülki idare amirliğine gömülmek üzere teslim edilir.’ şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende ‘cevap verilmeyen’ ibaresinden sonra gelmek üzere “veya cevap verilmesine rağmen ailesi, yakınları veya yetkili temsilciliklerce üç gün içinde teslim alınmayan” ibaresi eklenmiştir.”