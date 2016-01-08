2016'da sokağa çıkma yasakları: 8 günde 29 sivil hayatını kaybetti

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur, Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde ve sokağa çıkma yasağının protesto edildiği Mardin’in Dargeçit ile Nusaybin ilçelerinde, 2016’nın ilk 8 gününde çocuklarında aralarında bulunduğu 27 sivil hayatını kaybetti. 2 kişi de Diyarbakır – Lice arasında kafasından vurularak öldürüldü.

Sokağa çıkma yasağı Sur’da 38, Silopi ve Cizre’de de 26 gündür devam ediyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı üç ilçede Ocak ayının ilk haftasında çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 27 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin en küçüğü 12 en büyüğü ise 70 yaşında.

Cizre, Silopi ve Sur'da Aralık ve Ocak ayında öldürülenlerin birçoğu defnedilemedi. Cizre ve Silopi'de cenazeler Şırnak Devlet Hastanesi morgunda bekletiliyor.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İHD’nin raporlarına göre 8 günde hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

1 Ocak:

40 yaşındaki Cabbar Taşkın Cizre’de, 45 yaşındaki Ömer Yalman Silopi’de hayatını kaybetti.

2 Ocak:

70 yaşındaki Ömer Maslu Silopi’de yaşamını yitirdi.

3 Ocak:

8 yaşındaki Melek Alpaydın Sur’da evinde kahvaltı yaptığı sırada roketatar mermisinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Sezai Burçi Cizre’de, Yusuf Yağcı Silopi’de yaşamını yitirdi.

4 Ocak:

Kazım Tonğ Cizre’de öldürüldü.

5 Ocak:

34 yaşındaki Ali Tetik Cizre’de,

Pakize Nayır, Seve Demir, Fatma Uyar, İslam Atak Silopi’de öldürüldü

6 Ocak:

19 yaşındaki Çetin Taşar Şırnak kent merkezinde, 12 yaşındaki Bişeng Goran Cizre’de, 16 yaşındaki Aydın Mete Silopi’de, Fatma Kılıç Dargeçit’te öldürüldü

7 Ocak:

47 yaşındaki Galip Gezginci ile 32 yaşındaki Engin Şahinli Diyarbakır – Lice karayolunda kafasından vurularak öldürüldü.

50 yaşındaki Osman Tekin, 17 yaşındaki Nisar Sümer ve 45 yaşındaki Halis Sümer Cizre’de, 42 yaşındaki Hakan Yağmur Silopi’de, 47 yaşındaki Aziz İlhan Sur’da, 19 yaşındaki Kerem Akyürek ile Hüseyin Akyüz Nusaybin’de hayatını kaybetti.

8 Ocak:

Tayfur Yaşlı ve Şivan Mungan Cizre’de, 17 yaşındaki Rozerin Çukur Sur’da öldürüldü