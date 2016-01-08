Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de 2 genç daha hayatını kaybetti

Sokapa çıkma yasağının 14 Aralık'tan beri devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde Murat Ekinci (22) ve Murat Gül (24) isimli gençler, vücutlarına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaşamını yitirdi.

DİHA'nın haberine göre, sokağa çıkma yasağının 27 gündür devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesi'ne tanklardan yapılan top atışlarının bir eve isabet etmesi sonucu Murat Ekinci (22) ve Murat Gül (24) isimli gençler, vücutlarına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaşamlarını yitirdi.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da, Ekinci ve Gül'ün hayatını kaybettiğini kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurdu: