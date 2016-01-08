Sur ve Cizre’deki çatışmalarda iki asker hayatını kaybetti

Sokağa çıkma yasağının 38 gündür devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Sabaha karşı Sur’un çevresine konuşlandırılan tanklardan atışlar yapılırken, çatışmalardan seken kurşun merkez Yenişehir ilçesinde bir okula isabet etti. Olaylarda yaralanan 7 asker Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden biri hastanedeki tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı.

6 JÖH Timi yaralı, 1 asker şehit

Alınan bilgiye göre 3 gündür kar yağışı nedeniyle diğer günlere nazaran azalan çatışmalar, bugün yeniden yoğunlaştı. Sur’u çevreleyen yerlerde konuşlandırılan tanklardan sabaha karşı atılan toplar, kentin birçok noktasından duyuldu. Sabah ki çatışmalarda 1, öğleden sonraki çatışmalarda ise 6 asker yaralandı. Yaralı Jandarma Özel Harekat timleri, Diyarbakır Askeri Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurşun okula isabet etti

Bu arada çatışmalarda seken kurşunlar Sur’a en yakın merkez ilçe olan Yenişehir’deki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi`nin ikinci katına isabet etti. Mermi, sınıfın penceresinden içeri girdi. Olayın ders başlamadan meydana gelmesi, öğrencilerin ve öğretmenlerin o sırada bahçede olması nedeniyle şans eseri can kaybı ve yaralanan kimse olmadı.

Cizre'de bir asker hayatını kaybetti

Hürriyet'in haberine göreŞırnak'ın sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre İlçesi'nde görev yapan Uzman Çavuş Ümit İnan, yaşanan çatışamda hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş İnan'ın Kocaeli'nin Gebze İlçesi Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan ailesine acı haber verildi. Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, asker ve emniyet görevlileri ile eve gelerek Nezir İnan ve Zeliha İnan çiftine oğullarının şehit olduğunu bildirirken, bir 112 Acil ekibi hazır bulundu.