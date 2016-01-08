Cizre'de iki kardeş vurularak öldürüldü!

Operasyonların sürdüğü Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde dün akşam 17 yaşındaki Nidar Sümer ve ağabeyi 45 yaşındaki Halis Sümer silahlı saldırıda yaşamlarını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre; Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 14 Aralık'tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar sürüyor. Polis ve askerin ortaklaşa yaptığı ve tankların da kullanıldığı operasyonların daha çok Cudi ve Nur mahallelerinde yoğunlaştığı belirtildi. Tank atışları ile patlayıcı tuzaklanan barikatlar yıkılırken, Yasef mahallesindeki sokaklara askerler girdi. Bu mahallede hendek ve barikatlara tuzaklanan patlayıcıların da kontrollü olarak imhasına başlandı.

Kurşunların hedefi oldular

Cizre İlçesi'nin Dağkapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kişi daha çatışmalardaki kurşunların hedefi olarak yaşamını yitirdi. Hendek ve barikatların bulunmadığı mahalledeki Memu-Zin Türbesi yakınlarındaki Şen sokakta oturan 17 yaşındaki Nidar Sümer, dün akşam evden çıktığı sırada kurşunların hedefi olarak yaralandı. Yaralı kardeşini almaya giden 45 yaşındaki Halis Sümer de kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Nidar ve Halis Sümer kardeşler, kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.



Cizre İlçesi'nde başlatılan operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle bir çok yerde gıda ve su sıkıntısı çekildiği belirtildi. Çatışmaların durduğu sıralarda Orhan Doğan Caddesi'nde açılan markete gelenler ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Batı illerinde yaşayan Cizreli işadamlarının bu marketten yoksullara gıda yardımında bulunduğu da belirtildi.

