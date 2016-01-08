T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre'de iki kardeş vurularak öldürüldü!

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sokağa çıkma yasağı 25. güne girdi

08 Ocak 2016 15:39

Operasyonların sürdüğü Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde dün akşam 17 yaşındaki Nidar Sümer ve ağabeyi 45 yaşındaki Halis Sümer silahlı saldırıda yaşamlarını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre; Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 14 Aralık'tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar sürüyor. Polis ve askerin ortaklaşa yaptığı ve tankların da kullanıldığı operasyonların daha çok Cudi ve Nur mahallelerinde yoğunlaştığı belirtildi. Tank atışları ile patlayıcı tuzaklanan barikatlar yıkılırken, Yasef mahallesindeki sokaklara askerler girdi. Bu mahallede hendek ve barikatlara tuzaklanan patlayıcıların da kontrollü olarak imhasına başlandı.

 

Kurşunların hedefi oldular

 

Cizre İlçesi'nin Dağkapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kişi daha çatışmalardaki kurşunların hedefi olarak yaşamını yitirdi. Hendek ve barikatların bulunmadığı mahalledeki Memu-Zin Türbesi yakınlarındaki Şen sokakta oturan 17 yaşındaki Nidar Sümer, dün akşam evden çıktığı sırada kurşunların hedefi olarak yaralandı. Yaralı kardeşini almaya giden 45 yaşındaki Halis Sümer de kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Nidar ve Halis Sümer kardeşler, kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

Cizre İlçesi'nde başlatılan operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle bir çok yerde gıda ve su sıkıntısı çekildiği belirtildi. Çatışmaların durduğu sıralarda Orhan Doğan Caddesi'nde açılan markete gelenler ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Batı illerinde yaşayan Cizreli işadamlarının bu marketten yoksullara gıda yardımında bulunduğu da belirtildi.
 

ETİKETLER

cizresilopişırnaksokağa çıkma yasağıiki kardeşhalis sümernidar sümer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24