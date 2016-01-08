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Cizre’de öldürülen sağlıkçı tek kurşunla vurulmuş

Abdülaziz Yural'ın vurulduğu mermi çekirdeği de bulunamadı

08 Ocak 2016 13:49

Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev yapan Sağlık Emekçileri Sendikası(SES) üyesi Abdulaziz Yural, 30 Aralık’ta Nur Mahallesi’nde çıkan çatışmalarda yaralanan bir kadına yardım etmeye çalışırken kafasından vurularak hayatını kaybetmişti. Evli ve iki çocuk babası olan Yural’ın ölümü ile hazırlanan otopsi tutanağında, “Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve meddüller şok sonucu meydana geldiği kanaatindeyiz” ifadesi kullanıldı. Yural’ın vurulduğu mermi çekirdeği de bulunamadı.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Abdulaziz Yural’ın otopsi tutanağında şu tespitlere yer verildi:

- Cesette saptanan sternum ve kot kırıklarının muhtemel yeniden canlandırma esnasında husulünün mümkün olduğu,

- Cesede 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet etmiş olup müstakilen öldürücü nitelikte olduğu,

- Cesetten ateşli silah mermi çekirdeği veya parçası elde edilmediği,

- Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve meddüller şok sonucu meydana geldiği kanaatindeyiz.

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