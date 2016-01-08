Şırnak Devlet Hastanesi'nin morgu doldu; Belediye sokağa çıkma yasağı nedeniyle cenazeleri alamıyor!

Şırnak Devlet Hastanesi yönetimi belediyeye bir yazı yazarak, morgda yer kalmadığı için ailelerle görüşülüp cenazelerin alınıp defnedilmesini istedi. Şırnak Belediyesi ise bugün devlet hastanesine gönderdiği cevap yazısında, iki ilçede devam eden sokağa çıkma yasağı ve şartların define uygun olmaması nedeniyle belediyenin yapacak bir işlemi olmadığını bildirdi.

DHA'dan Ferit Aslan'ın haberine göre; Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından Şırnak Belediyesi'ne yazılan resmi yazıda, "Hastanemizde mevcut bulunan cenazelerin morg kapasitesi dolduğundan dolayı defin kağıdı almış olan ailelerin cenazeleri almaları yönünde aileleriyle gerekli iletişimin sağlanarak cenazelerinin defnedilmesi hususunda gerekli önlemlerin alınması hususunda gereği bilgilerinize arz ederim" denildi.

Belediye: 13 cenaze var



Belediye ise bugün devlet hastanesine gönderdiği cevap yazısında, görüşülen ailelerin cenazelerini Cizre ve Silopi'de defnetmek istediğini ancak, iki ilçede devam eden sokağa çıkma yasağı ve şartların define uygun olmaması nedeniyle belediyenin yapacak bir işlemi olmadığını bildirdi.



Şırnak Belediye Eş Başkanı Serhat Kadırhan, ailelerin isteği doğrultusunda hareket edeceklerini, bu nedenle cenazelerin alınıp Şırnak'ta defnedilmesinin mümkün olmadığını söyledi ve ekledi: "Zaten çıkarılan yönetmelik de kanuna aykırıdır. Şu anda Şırnak Devlet Hastanesi morgunda 13 cenaze var, Silopi ve Cizre morgları ile birlikte toplam 35 cenaze bulunmaktadır."