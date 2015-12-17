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Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de 15 yaşındaki Kadir Çömlek hayatını kaybetti

Kadir Çölek'le aynı evde bulunan iki kişi de yaralandı

18 Aralık 2015 23:48

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İbrahim Akan hayatını kaybetti. Akan'la 21 yaşındaki Kadir Çömlek'in de yaralandığı belirtildi.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Yafes, Sur, Cudi ve Nur mahallesine gerçekleştirilen top atışlarıyla çok sayıda evin hasar gördüğü. Sur Mahallesi'nde eve isabet eden paletli tank atışında ise soy ismi öğrenilemeyen K. isimli bir çocuk ve Kadri Çömlek yaralandı, 15 yaşındaki İbrahim Akan ise yaşamını yitirdi. Akan'ın cansız bedeni ve K.Ç. Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da Kadir Çömlek'in hayatını kaybettiğini Twitter üzerinden duyurdu:

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