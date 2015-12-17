Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de 15 yaşındaki Kadir Çömlek hayatını kaybetti

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İbrahim Akan hayatını kaybetti. Akan'la 21 yaşındaki Kadir Çömlek'in de yaralandığı belirtildi.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Yafes, Sur, Cudi ve Nur mahallesine gerçekleştirilen top atışlarıyla çok sayıda evin hasar gördüğü. Sur Mahallesi'nde eve isabet eden paletli tank atışında ise soy ismi öğrenilemeyen K. isimli bir çocuk ve Kadri Çömlek yaralandı, 15 yaşındaki İbrahim Akan ise yaşamını yitirdi. Akan'ın cansız bedeni ve K.Ç. Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da Kadir Çömlek'in hayatını kaybettiğini Twitter üzerinden duyurdu: