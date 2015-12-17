Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de 24 yaşındaki Doğan Aslan hayatını kaybetti

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Doğan Aslan hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Aslan'ın sırtından vurulduğu ve ambulans gelmemesi üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Dicle Haber Ajansı (DİHA), Doğan'ın polis kurşunuyla öldürüldüğünü iddia etti.

DİHA’nın haberine göre sokağa çıkma yasağının ve operasyonların devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde 24 yaşlarında olduğu belirtilen ve 3 çocuk babası Doğan Aslan öldürüldü. DİHA, Cudi Mahallesi'nde bulunan evine giden Aslan'ın, asker ve polislerin açtığı ateş sonucu sırtından vurulduğunu aktardı. Ambulansın gelmemesi sebebiyle hayatını kaybeden Aslan'ın cenazesi Cudi Mahallesi'nde tutuluyor.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da Doğan Arslan'ın hayatını kaybettiğini Twitter üzerinden duyurdu: