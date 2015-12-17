"Cizre ve Silopi'deki operasyonu iki tuğgeneral yönetiyor"

Silopi , Cizre, Nusaybin, Dargeçit ve Sur ilçelerinde operasyonlar ve çatışmalar devam ediyor. Batıdan çok sayıda asker ve polis bölgeye kaydırıldı. Yasaklar nedeniyle, TSK’ye ait tankların da şehirlere girdiği çatışmalar hakkında sağlıklı bilgi alınamıyor. Güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı ilçelere PKK’nın dağ kadrosundan çok sayıda militanın da yerleştiği ileri sürülüyor. Silopi ve Cizre'deki operasyonlara iki tuğgeneralin komuta ettiği belirtiliyor.

Diyarbakır’ın Silvan, Sur, Bağlar ve Yenişehir, Mardin’in Nusaybin ve Dargeçit, Şırnak’ın Cizre ve Silopi, Hakkari’nin de Yüksekova ilçelerinde yaşanan sokak çatışmaları için bölgeye asker ve polis sevkiyatı yapıldı. Batı illerinde görevli çok sayıda özel harekat polisi, YDG-H’nin sokaklara hendekler kazdığı ilçelerde görevlendirildi. Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, bölgede konuşlu Jandarma Özel Harekat Birlikleri de operasyon yapılan ilçelerden dışarıya militanların kaçmasını engellemek amacıyla kent dışından zırhlı araçlarla önlem aldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Şehirler de temizlenecek” şeklindeki demecinden önce hükümet düzeyinde yapılan çalışmalarla bir plan oluşturuldu. Bu plan kapsamında geniş çaplı operasyon kararı alındı.

Güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı ilçelere PKK’nın dağ kadrosundan çok sayıda militanların da yerleştiği dile getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK’nın bu dönem kırsaldaki kış konuşlanmasını ikinci plana aldığı, “dağ kadrosundaki militanların büyük bölümünün YDG-H’ye destek için kent merkezlerine indiğini” dile getirdi. Kaynaklar, ilçelerde dağ kadrosundan yüzlerce PKK’lının bulunduğunu kaydetti.

10 bin asker ve polisle operasyon

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde önceki gece operasyon başlatıldı. Jandarma ve polis özel harekât timlerinin de destek verdiği, yaklaşık 10 bin güvenlik gücünün katıldığı operasyona iki tuğgeneral komuta ediyor. İlçe merkezine giren tanklar, barikatları ve hendeklerdeki bombaları yok ediyor.

Tanklar ilçede

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Cizre’nin hâkim tepelerine konuşlandırılan tanklar dün ilçe merkezine indi. Ancak, yasaklar nedeniyle, TSK’ye ait tankların da şehirlere girdiği çatışmalar hakkında sağlıklı bilgi alınamıyor. Yetkililer, ilçedeki operasyonların barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H'liler şehirden 'temizlenene' kadar kararlılıkla süreceğini söyledi.

HDP’li vekil: Silopi'yi tanklarla dövüyorlar

Silopi’de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Silopi’de İpek Yolu’nda çekilen tanklara ait bir fotoğraf paylaştı. Encü fotoğrafa, “Silopi’de mahalleler tanklarla dövülüyor” mesajını yazdı.