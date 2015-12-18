TSK: Cizre'de 56, Silopi'de 6 PKK üyesi öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 14 Aralık'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasakları ve operasyonlarla ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, Cizre'de 56, Silopi'de 6 PKK üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. PKK tarafından kundaklanan iki okulun kullanılmaz hale geldiğini belirten TSK, operasyonlarda çok sayıda mühimmat da ele geçirildiğini belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"Şırnak Cizre'de devam eden operasyonda, 4 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, 31 Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hâle getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hâle getirilen terörist 56'dır.) Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından kundaklanan iki okul kullanılamaz hâle gelmiştir. Şırnak Silopi'de devam eden operasyonda, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, 5 Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hâle getirilen terörist 6'dır.) 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 23 şarjörü ve 450 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, av tüfeğine ait 50 adet fişek, 1 adet pasaport, 2 adet hücum yeleği, 1 takım askerî üniforma, 1 adet dizüstü bilgisayar, 13 adet cep telefonu ve 10 adet flash bellek bulunmuştur."

Cizre'de 1 asker ağır yaralı, 1 şehit

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 uzman çavuşun şehit olduğu çatışmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"18 Aralık 2015 tarihinde saat 12.30 sıralarında Şırnak ili Cizre ilçesinde icra edilen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevkedilmiş olup, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir kahraman silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuş, diğer silah arkadaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."

