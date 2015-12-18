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Cizre'de çatışma, 1 asker şehit

Polis ve askerin operasyonları Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde yoğunlaşmıştı

18 Aralık 2015 16:45

Operasyonların yoğunlaştığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasındaki çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Cizre ilçesinden geçen 14 Aralık pazartesi günü saat 23.00’de ilan eden sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Jandarma ve polis özel harekat timlerinin yürüttüğü ortak operasyonlar daha çok, Cudi, Nur, Sur ve Yasef mahallelerinde yoğunlaştı. Cizre etrafındaki hakim tepelere konuşlanan tanklar, özellikle bu mahallelerde patlayıcı madde tuzaklandığı tespit edilen hendek ve barikatları top atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Güvenlik güçleriyle birlikte mahallelere giren zırhlı iş makineleriyle, tanklarla imha edilen hendekler kapatılırken, barikatlar da kaldırılıyor. Bugün PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Şehit uzman çavuşun Osmaniye'de ikameti bulunan Serkan Has olduğu belirlendi.

 

 

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