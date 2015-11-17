Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 12 günde harabeye dönen Silvan’a devletten 300 bin lira

Diyarbakır Valiliği, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 12 gün boyunca harabeye dönen Silvan’ın Mescit, Tekel ve Konak mahalleleri için 300 bin TL ödenek tahsis etti.

Diyarbakır Valiliği, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde yaşayan vatandaşların normal hayata dönmeleri için çalışmalara başlandığı duyurdu.

Çatışmalar sırasında evleri hasar gören vatandaşların evlerinin onarılacağı belirtilen açıklamada, bu kapsamda ilk etapta Silvan Kaymakamlığı emrine 300 bin liralık ödenek tahsis edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çalışmaların daha hızlı sürdürülmesi adına Silvan Kaymakamlığı emrine ilave komisyon görevlendirilmiş, ayrıca ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Silvan Kaymakamlığı emrine 300 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına her türlü çalışmaya titizlikle devam edilecektir."