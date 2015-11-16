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"Hükümet OHAL ilan eden konumuna düşmemek için Silvan'da valilere hukuk dışı işlem yaptırıyor"

CHP'li Tanrıkulu: Silvan'da parlamentoya güven, inanç kalmamış

16 Kasım 2015 16:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu,  12 günlük sokağa çıkma yasağı ilen edilen Silvan’da yaklaşık 10 bin kişinin evlerinden göç etmek durumunda kaldığını söyledi.  “Kurşunlanmayan, hasar görmeyen ev yok neredeyse 3 mahallede; sivil insanlar yaşamını yitirdi, asker ve polisler yaşamını yitirdi" dedi.  Vali ve kaymakamların sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkilerinin olmadığına dikkat çeken Tanrıkulu, “Hükümet, OHAL'i yeniden ilan eden konumuna düşmemek için vali ve kaymakamlara bu hukuk dışı, yasa dışı işlemi yaptırıyor" diye konuştu.

TBMM’ye yeni dönem kaydını yaptırmak için gelen Tanrıkulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 7 Haziran'dan sonra bölgenin ateş çemberine döndüğünü anlatan Tanrıkulu, “Bölgede bir duygusal kopuş değil, bunu çok iyi tanıyan ve izleyen birisi olarak söylüyorum, bir kopuş yaşanıyor. Parlamentoya bir güven, inanç kalmamış. Sorunların Ankara'dan çözüleceği noktasında bir inanç yok ortalama yurttaşımızda. 24. ve 25. dönemi biz boşuna harcadık burada. Türkiye'nin toplumsal barışını burada inşa edemedik. Umarım 26. dönemde hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu parlamentoda kibirden, güçten vazgeçer ve birlikte uzlaşarak Türkiye'nin bu temel meselesini çözme konusunda birlikte adım atarız" dedi.

Türksat’tan çıkarılan Samanyolu Grubunun yayın organlarıyla ilgili Tanrıkulu, “Türksat platformu aynı zamanda kamu hizmeti gören bir platformdur, bir yargı kararı olmadan, bir ticari işlemle buna son verilmesi kabul edilemez. Basın, medya özgürlüğüne tamamen aykırıdır. Fakat hükümet maalesef medya özgürlüğünü ayaklar altına almaya devam ediyor"  değerlendirmesi yaptı.

Olağan kurultayın en geç Ocak ayında toplanacağını hatırlatarak, aynı anda iki kurultay yapmanın bir manası bulunmadığını söyleyen Tanrıkulu, "Şimdi olağan kongre bir yıl, altı ay sonra olsaydı ben de bu talebi haklı görürdüm" dedi.

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