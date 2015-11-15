Silvan’dan yardım çağrısı: Acil olarak battaniye, gıda, kapı, pencere ve cama ihtiyacımız var

12 günlük sokağa çıkma yasağının dün kaldırıldığı Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Mescit, Tekel ve Konak mahallelerinde hasar tespit çalışmaları bugün başlatıldı. Silvan Belediyesi Eşbaşkanı Zuhal Tekiner, çatışmalar nedeniyle üç mahallenin tamamen harabeye çevrildiğini belirterek, “Teknik ekipler hasar tespit çalışmasına başladı. Acil olarak battaniye, gıda, kapı, pencere ve cama ihtiyacımız var. Hukukçu arkadaşlarımız da çalışmalarını yapıyor. Yakın bir tarihte olay yargıya taşınacak” dedi.

Diyarbakır Valiliği’nin 3 Kasım’da ilan ettiği Silvan’ın Mescit, Tekel ve Konak mahallerindeki sokağa çıkma yasağı, dün saat 14.00 itibariyle kaymakamlık kararıyla kaldırıldı. 12 bin nüfuslu 3 mahallede bugün hummalı bir çalışma vardı.

Hasarlı yerler onarılıyor

Hasar gören yapıların tespiti için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Mimar ve Mühendisler Odası’ndan 50 kişilik grup, teknik çalışmalar yürüttü. DİSKİ görevlileri patlayan su borularını, DEDAŞ görevlileri de elektrik direklerini onarmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağı sürecinde bir kısmı Silvan’ı terk eden halk, bugün yeniden evlerine geldi. Oturulamaz haldeki evlerine ilk kez gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradı. Duygulu anların da yaşandığı Mescit Mahallesi’ne gelen yurttaşlar, komşularına sarılıp göz yaşı döktü.

“Tavuklarımız da öldürüldü”

Ömer Yeniad adlı Mescit Mahallesi sakini, evinin keskin nişancılar tarafından hedef haline getirildiğini, tavuklarının bile öldürüldüğünü söyledi. Eşi Çiçek Yeniad da yasağın ilk başladığı gün evde olduklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

“Allah hakkımızı bırakmasın, yeter artık!”

Ayfer Geçici adlı yurttaş da, çatışmalar başladıktan sonra can güvenliği nedeniyle evinden ayrılmak durumunda kaldıklarını söyledi. İsabet eden roket ve kurşunların evini kullanılamaz halde getirdiğini anlatan Geçici, “Allah hakkımızı bırakmasın. Yeter artık. Barış istiyoruz” diye konuştu.

Eşbaşkandan yardım çağrısı

Silvan Belediyesi Eşbaşkanı Zuhal Tekiner, çatışmalar nedeniyle üç mahallenin tamamen harabeye çevrildiğini belirterek, yardım çağrısında bulundu. 12 nüfuslu 3 mahallede toplam bin ev ve işyerinin hasar gördüğünü tahmin ettiklerini söyleyen Tekiner, “Halkımıza gıda ve battaniye yardımında bulunduk. Evler harabe durumda. Onarılabilecekler onarılacak bazıları da yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Bizim bütçemiz yok. Duyarlı halkımıza çağrı yapıyoruz. Acilen kapı, pencere ve inşaat malzemelerine ihtiyaç var” diye konuştu.

Olaylar yargıya taşınıyor

Tekiner, hasar tespit çalışmaları için ilçeye gelen teknik ekibin çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Tekiner ayrıca Diyarbakır Barosu’ndan hukukçuların da çalışmalarını sürdürdüğünü, 12 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan olaylarla ilgili Silvan halkının toplu olarak dava açmaya hazırlandığını söyledi.