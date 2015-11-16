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DİHA: Silvan’da ölenlerin sayısı 8’e yükseldi

Silvan’da sokağa çıkma yasağı 12 gün boyunca sürmüştü

16 Kasım 2015 12:07

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 2 Kasım’da ilan edilen ve 14 Kasım’da sona eren sokağa çıkma yasağı sırasında ağır yaralanan Rıdvan Us adlı sivil tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece Silvan’da ölen sivillerin sayısı 8’e yükseldi.

DİHA’nın haberine göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin Tekel, Mescit ve Konak mahallelerine yönelik 2 Kasım günü ilan edilen Sokağa çıkma yasağı ile birlikte başlayan çatışmalar esnasında 5 Kasım'da yaralanan ve Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rıdvan Us yaşamını yitirdi. Böylece ilçede, 12 gün boyunca süren sokağa çıkma yasağında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.   Bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Us'un cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından bugün Silvan'da defnedilmesi bekleniyor.

 

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