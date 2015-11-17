“Askerin Silvan’da yürüyüşüne soruşturma”

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sokağa çıkma yasağı sonrasında Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birliklerin ilçeden “provokasyona açık şekilde” yaya olarak ayrılmasının karargâhta rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Silvan'da günlerce süren sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından ilçe merkezindeki asker yaya olarak kentten çıkış yapmıştı. Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin talimatı üzerine konuyla ilgili jandarmada inceleme başlatıldığı iddia edildi. Jandarmanın bağlı olduğu içişleri Bakanlığı da bu konuda adım attı ve soruşturma açtığı ileri sürüldü.

Orgeneral Galip Mendi'nin, sorumlulardan birliklerin neden zırhlı araçlarla Silvan'dan ayrılmadığına dair izahat istediği kaydedildi. Jandarmanın, İçişleri Bakanlığına bağlı olması nedeniyle Genelkurmay'ın konuyla ilgili hukuki bir işlem başlatma yetkisinin olmadığı, ancak askerlerin açıkta yaya olarak yürütülmesinin "Her şeyden önce birlikleri tehlikeye sokacak bir tutum" olarak 'not edildiği' belirtildi.