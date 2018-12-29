Sofuoğlu'nun danışmanı görevinden ayrıldı

AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun danışmanlığını yapan teyzesinin oğlu Semih Bostanoğlu, sosyal medya hesabından Sofuoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak, danışmanlık görevinden ayrıldığını bildirdi.

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Bostanoğlu, görevi bırakmasına ilişkin "Sebep olduğum bir paylaşım dolayısıyla danışmanlığını yürüttüğüm Sayın Kenan Sofuoğlu yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. O'nun insani niteliklerini dile getirme amacıyla yaptığım açıklamada sayın vekillerin haklı eleştirilerine öfkeli bir tepki göstererek, vahim bir hataya sebep oldum. TBMM'nin tüm milletvekillerinden ve halkımızdan özür diliyorum. Danışmanlık göreviyle bağdaşmayan bu durum dolayısıyla görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaşmış fotoğrafta ayakları gözüken Sofuoğlu’nun karşısında duran iki kişiye de “Emir erlerim” dediği paylaşım tartışma yaratmıştı.

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Sofuoğlu'nun danışmanı Semih Bostanoğlu, fotoğrafla ilgili olarak dün açıklama yapmıştı. Bostanoğlu, "Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun" demişti.