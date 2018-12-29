AKP'li Kenan Sofuoğlu'nun ayaklarını uzattığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Masadaki saat çantası 3350 TL'ymiş!

Meclis'te ayaklarını uzattığı fotoğraf ile tepki çeken eski motosiklet sporcusu ve AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun masasında bir detay dikkati çekti. Masanın üzerinde bulunan ve Louis Vuitton markalı olduğu belirtilen saat çantasının fiyatının 3.350 TL olduğu öne sürüldü.

Lamborghini’si ile Meclis’e gelmesi tartışılan eski motosiklet sporcusu Sofuoğlu’nun Meclis'teki odasında danışmanlarına karşı ayağını uzatarak "emirerlerim" başlığı ile fotoğraf paylaşması gündem olmuştu.

Fotoğraf üzerine Sofuoğlu’na büyük tepki yükseldi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da "umarım tekrarı olmaz" yorumunu yaptı.

Sofuoğlu, fotoğrafın ardından "siyasete espri katmak istedim" yorumunda bulunmuştu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında Sofuoğlu’nun masasındaki Louis Vuitton çantaya dikkati çekti.

Sözcü'nün haberine göre masadaki o çantanın bir saat kabı olduğunu içinin üç tane saat aldığını ve Louis Vuitton’ın resmi internet sitesinde fiyatının 500 pound yani 3.350 TL olduğu tespit edildi.

22 Mayıs 2018 tarihinde milletvekili adayı olan Sofuoğlu o tarihten önce bir adaylık başvurusu yapmayı düşünmediğini söylemişti. Sofuoğlu, ”Dün Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinden sonra benim bir adaylık başvurum yoktu, ilk önce onu yetiştirdim. Birkaç saat sonra ismimi listelerde görmem ve bugün ki erkenden koşturmacaların başlaması tabi hızlı gelişiyor benim için” diye konuşmuştu.

"Daha yolun başındayım"

Sofuoğlu sözlerine şöyle devam etmişti: Bana böyle görev yüklendiği için de kendimi sorumlu hissediyorum çünkü bugüne kadar yapmış olduğum her şeyde elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışmışımdır. Tabii ki bu yüklenen görevde de inşallah elimden geleni yapacağım. Allah’ın izniyle de başta memleketim Sakarya olmak üzere ülkemize faydalı işler yapmak için hep uğraşacağız. Dünyanın her bir yerini gezdim 20 yıl boyunca çok şeyler, çok yerler gördük. İnşallah kazandığımız o tecrübeleri buradaki teşkilatlardaki büyüklerimizin desteğiyle de inşallah memleketimize, ülkemize faydalı olmak için kullanacağım. Daha yolun başındayım, öğrenecek çok şeyim var, hakkımızda hayırlısı olur inşallah. İnşallah faydalı işler yapmayı Rabbim bize nasip eder.