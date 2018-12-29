Danışmanı, AKP'li Kenan Sofuoğlu'nu böyle savundu: Diğer milletvekilleri danışmanlarının maaşlarından pay alırken!..

Geçen günlerde üzerinde 'senatör' sıfatının yazdığı kartvizitler bastırmasıyla tartışma yaratan AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu, bu kez de TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta ayakları gözüken Sofuoğlu’nun karşısında duran iki kişiye de “Emir erlerim” dediği paylaşım tartışma yarattı. Sofuoğlu'nun danışmanı Semih Bostanoğlu fotoğrafla ilgili olarak açıklama yaptı. Bostanoğlu, "Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun" dedi.

Sofuoğlu paylaşımını kısa sürede kaldırdı. Çok sayıda tepkinin geldiği fotoğraflara, eleştiriler devam ediyor.

"Espri katmak amacıyla..."

Sofuoğlu, gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabi ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsuz tartışmalara sebebiyet vermemek için bu paylaşımımı 4 dakika içerisinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin başımın üstün de yeri var. Hususen yanlış anlama kastıyla gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder, saygılarımı sunarım.”

Danışmandan açıklama

Sofuoğlu'nun danışmanı kişisel Facebbok hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Bostanoğlu şunları söyledi:

"Meclis'teki milletvekillerinin danışmanlara yaptıkları muameleleri gördük. 600 milletvekili içinden iddia ediyorum Kenan abim kadar danışmanlarına değer veren, yediği içtiği ayri gitmeyen, aynı odada kalan bir milletvekili yoktur. Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun. Milletvekillerinin arasında değil, danışmanların arasında oturur sırf bizler için. Bu arada o şakayı biz isteyerek bu hataya düşürdük onu."

"Nasıl yani; milletvekilleri haraç mı alıyor?"

Bostanoğlu'nun paylaşımına Twitter'dan paylaşarak yorum yapan ekonomist Emin Çapa, "Nasıl yani? Hakikaten milletvekilleri danışmanların maaşından haraç mı alıyor yani?" diye sordu.

Daha önce milletvekillerinin danışmanlardan para aldığı iddia edilmişti. Bir AKP'li milletvekilinin 2 danışmanından 400'er lira alarak makam aracının taksidini ödediği öne sürülmüş, olay mahkemeye taşınmıştı.