Milletvekili danışmanları anlatıyor: Meclis'teki işler de yapılıyor, çocuk bakıp su faturası yatıran da var...

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun “Emir erlerim” paylaşımına gelen eleştirilerin ardından danışmanı Semih Bostanoğlu’nun yaptığı, “Diğer milletvekilleri danışmanların maaşlarından pay alırken Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor” açıklaması yeni bir tartışma başlattı.

Bostanoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımı silip ilgili bölümü çıkararak yeniden paylaşırken; ‘bazı milletvekillerinin danışmanlarının maaşından pay aldığı’ iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. İsimlerini vermeksizin T24’e konuşan danışmanlar durumun gündeme gelenden ‘daha kötü’ olduğunu belirterek, Meclis’te kendilerine yönelik çok sayıda hak ihlali yaşandığını söyledi.

Hak gaspı sadece 'maaşa el koyma'yla

sınırlı değil...

3 yıldır TBMM’de görev yapan ve ismini vermeden T24’e konuşan bir danışman, hizmet sözleşmesiyle çalıştıklarını belirterek; maaşa el koyma durumlarının yaşanmasının yanı sıra Meclis’te görev yapan meslektaşlarının ihbar, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi haklarının da olmadığına dikkat çekti. Danışman, şöyle devam etti:

“Sözleşmede ‘yasama faaliyetlerinde danışmanlık hizmeti verir’ dense de danışmanların bir iş tanımı yok. Meclis’teki işleri de yapıyor danışmanlar; market alışverişi de, çocuk bakıcılığı da… Su parasını yatıran bile var, aklınıza ne gelirse… Ve bütün bunların üzerine vekil canı istediği anda danışmanı kovabiliyor.”

"İş yasalarını yapan Meclis, kıdem tazminatı ödememek için bizi 31 Aralık'ta işten çıkarıp 2 Ocak'ta geri alıyor"

T24’e konuşan bir başka danışman da hak gasplarına dikkat çekerek, “Biz şimdi 31 Aralık’ta işten çıkarılacağız, 1 Ocak resmi tatil olduğu için 2 Ocak’ta geri alınacağız. İş yasalarını çıkaran Meclis’in kendisi, bize kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmamak için böyle bir uygulama yapıyor” dedi. Danışmanların Meclis’te ‘ikinci sınıf vatandaş’ muamelesi gördüğünü savunan danışman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela otopark meselesi var, biz en uzaktakine koyuyoruz. Meclis’in 3 kapısı var, biz ikisinden alınmıyoruz, en arka kapıdan alınıyoruz. Kadrolu personele servis var, bize yok. Bize resmen 'ikinci sınıf vatandaşsınız, milletvekillerine çok da yakın olmayın siz' havası yaratılıyor.”

"Danışmanının maaş kartını alıp, kendi payını ayırdıktan sonra elden ödeme yapan var"

Milletvekillerinin danışmanların maaşlarına el koyduğu iddiasını da doğrulayan danışman, “Bazı milletvekilleri danışmanlarıyla işe almadan önce ‘Şu kadarını bana vereceksin’ diye anlaşıyor. Danışmanının maaş kartını alıp, kendi payını ayırdıktan sonra elden ödeme yapan da var. Bazı milletvekillerinin de üç danışman gösterip bir tane çalıştırdığını; diğer ikisinin yerine de tanıdık birilerini gösterip maaş kartlarını cebinde tuttuğunu biliyorum” diye konuştu.

CHP'li Öztunç: Ak Partili bir vekil, ‘Maaşının yarısıyla çocuğumun okul taksidini yatıracaksın’ demişti

Kendisi de bir dönem danışmanlık yapan, gazetecilik kökenli CHP Milletvekili Ali Öztunç da iddiaları doğruladı. 27. Yasama Dönemi için böyle bir iddia duymadığını belirten Öztunç, “İsmini vermek istemiyorum ama geçen dönem Ak Partili bir kadın milletvekili, danışmanına ‘Maaşının yarısıyla benim çocuğumun okul taksidini yatıracaksın’ demişti” ifadelerini kullandı.

"200 tane danışman değiştiren milletvekili var"

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Öztunç, danışmanların 31 Aralık’ta işten çıkarılıp 2 Ocak’ta geri alındığı bilgisini de teyit etti ve hak gasplarıyla ilgili şunları söyledi:

“Danışmanlar kıdem tazminat alamıyorlar. İş güvenceleri yok. Atılıp atılmayacakları milletvekilinin iki dudağı arasında. Yazı yazıp gönderiyor milletvekili Meclis Başkanlığı’na, ‘Ben artık çalışmayacağım’ diye, işten çıkarıyorlar. 200 tane danışman değiştiren milletvekili var, her hafta yeni bir danışman geliyor. Buna itiraz etme şansları yok.”

Özellikle muhalefet olarak danışmanların çalışma şartlarının düzeltilmesi için bastırdıklarını ancak Meclis Başkanlığı’nın ‘görevini yapmadığını’ savunan Öztunç, her ne kadar CHP’de ‘danışmanın maaşına el koyma’ gibi bir durum olmadığını söylese de; parti içinde farklı kademelerde bulunan bir danışmanın sözleri ise onu yalanlıyor:

“Bizim partide de var, AKP’de de var…”