Snowden: Obama sığınma hakkımı engelliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet sırlarını ifşa etmekle suçladığı eski CIA ajanı Edward Snowden, Başkan Barack Obama'yı, başka bir ülkeye sığınma hakkını engellemekle itham etti.

Bu, Snowden'ın, 23 Haziran'da Hong Kong'dan Moskova'ya gidişinden bu yana yaptığı ilk açıklama.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin iadesini istediği ve Rusya'dan sığınma hakkı talep eden Snowden, Moskova havaalanında bir otelde tutuluyor.

Ancak bir Kremlin sözcüsü, Snowden'ın Rusya'ya yaptığı sığınma başvurusunu geri çektiğini açıkladı.

Edward Snowden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın, siyasî sığınma talep ettiği ülkelere baskı uygulayarak bu hakkını engellemeye çalıştığını savunuyor.

Wikileaks internet sitesi, Snowden'ın "Başkan, yardımcılarına, benim sığınma isteğinde bulunduğum ülkelere baskı uygulamaları ve bu talebimi reddetmelerini sağlamaları talimatını verdi" dediğini aktardı.

Snowden sözlerini "Bir siyasî liderin bu tür aldatmacaları ve zorunlu sürgün adalet olamaz. Bunlar, eski ve kötü siyasî baskı oyunları. Amaç, beni değil ama benim ardımdan gelecek olanları korkutmak" diye sürdürdü.

Yaptığı açıklamada Snowden kendisini 'devletsiz' olarak tanımlıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ni, 'en temel hakkım' dediği siyasî sığınma talebini engellemekle suçluyor.

Putin: Kimseyi kimseye teslim etmeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kim Şevçenko, Snowden'ın Pazar günü Rusya'dan siyasî sığınma talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Başvuruyu, Snoweden adına, Wikileaks internet sitesinin avukatlarından Sarah Harrison'ın yaptığı belirtiliyordu.

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, 'Moskova'nın bugüne dek kimseyi kimseye teslim etmediğini, buna niyeti de olmadığın' söylemişti.

Putin, Edward Snowden'ın, 'ülkesinin Amerikalı ortaklarıyla ilgili bilgi sızdırmayı durdurması şartıyla' Rusya'da kalabileceğini ifade etmişti.

Snowden, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) pek çok gizli dinleme ve izleme yaptığını gösteren binlerce gizli belgeyi sızdırmıştı.

Edward Snowden, şu ana kadar, aralarında Çin, Fransa, İrlanda ve Venezuela’nın da bulunduğu 21 ülkeye sığınma başvurusunda bulundu. Bu başvuruların çoğu, ilgili büyükelçiliklere gönderilmek üzere, Moskova'nın Şeremetyevo Havalimanı'ndaki Rusya Konsolosluğu'na teslim edildi.