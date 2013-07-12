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Dünya

Edward Snowden insan hakları örgütleriyle görüşüyor

Snowden, aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu insan hakları örgütlerine e-posta göndererek görüşme talebinde bulunmuştu

12 Temmuz 2013 21:15

Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranan eski CIA ajanı Edward Snowden, Moskova’daki Şeremetyevo Havaalanı’nda insan hakları örgütleri ve avukatlarla görüşüyor.

Snowden, aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu insan hakları örgütlerine e-posta göndererek görüşme talebinde bulunmuştu.

Havaalanı sözcüsü Anna Zakarenkova, yerel saatle 17:00’da başlayan toplantıya 10 kişinin davet edildiği bilgisini doğruladı.

Toplantı öncesi havaalanında büyük bir basın grubu toplandı.

Toplantıya katılanlardan Uluslararası Af Örgütü’nün Rusya bürosunun başında bulunan Sergei Nikitin, “Uluslararası Af Örgütü olarak Edward Snowden’a desteğimizi vurgulamaktan memnuniyet duyuyoruz. Haklarının tanınması için hükümetlere baskı uygulamaya devam edeceğiz. Bu, hangi ülkeye başvurursa başvursun kabul edilmesi yönündeki baskıları da içeriyor” dedi.

Snowden ile görüşen isimler arasında Moskova’nın ileri gelen avukatlarından Genrikh Padva da vardı.

 

'Atacağı adımları' danıştı

 

Rus Interfax haber ajansı, Snowden’ın toplantıya katılmak için havaalanındaki Capsule adlı oteldeki odasından ayrıldığı bilgisini paylaştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Rusya temsilcisi Tanya Lokşine de Snowden’a ait olduğu anlaşılan ve elektronik posta ile gönderilen davetiyenin bir kopyasını Facebook sayfasında paylaştı.

Snowden, toplantı için hazırladığı davetiyede, ABD hükümetinin kendisine ‘sığınma hakkı tanınmaması’ için “yasadışı bir kampanya” yürüttüğünü yazdı.

E-posta’da şu ifadeler yer aldı:

“Bu tehlikeli tırmanış, yalnızca Latin Amerika’nın itibarına veya benim kişisel güvenliğime değil, zulüm görmeden özgürce yaşamak isteyen her bir bireyin paylaştığı temel hakka yönelik bir tehdittir.”

E-posta’da eski CIA ajanının durumuyla ilgili “atacağı adımları” görüşmek istediği belirtiliyor.

 

Sığınma talebi

 

Davetiyede, katılımcılardan ‘güvenlik önlemlerinin sıkı olacağı’ gerekçesiyle e-posta’nın bir kopyası ve kimlik kartlarıyla toplantıya gelmeleri talep ediliyor.

Toplantı basına kapalıydı. Snowden, gazetecilerle daha sonra bir araya gelmek istediğini belirtti.

ABD eski CIA ajanı Snowden’ı, ülkenin izleme ve istihbarat servislerine ilişkin gizli bilgileri sızdırmakla suçluyor.

Snowden’ın iltica talebinde bulunduğu yaklaşık 21 ülkenin çoğundan ‘ret’ cevabı geldi. Fakat Bolivya, Nikaragua ve Venezuela Snowden’a sığınma hakkı tanıdı.

Hong Kong’tan Moskova’ya 23 Haziran’da geçen Snowden’ın o tarihten bu yana havaalanının transit geçiş bölümünde olduğu tahmin ediliyordu.

Snowden, Rusya iltica hakkı tanımadan, geçerli bir pasaport olmadan veya Rusya vizesi olmadan havaalanının transit geçiş bölümünden ayrılamıyor.

Rus hükümeti eski CIA ajanına, ‘Amerika karşıtı faaliyetleri durdurması ve gizli bilgileri paylaşmaya son vermesi’ yönünde çağrı yaptığı için Snowden Rusya’ya yaptığı iltica talebini de geri çekti.

 

Rusya'nın şartları değişmiyor

 

Interfax haber ajansının haberine göre, Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitry Peskov, Cuma günü yaptığı açıklamada Snowden’ın sığınma talebine ilişkin şartların geçerliliğini koruduğunu söyledi ve ekledi:

"Snowden, önce ilk olarak Amerikalı ortaklarımıza ve ABD-Rusya ilişkilerine zarar veren faaliyetlerini durdurur ve ikinci olarak bu talebi kendi yapması şartıyla Rusya'da kalabilir."

Washington, gizli bilgiler sızdıran Snowden’ı yargılamak istiyor.

Snowden’ın sızdırdığı bilgiler, ABD Ulusal Güvenlik Bürosu’nun çok sayıda telefonu dinleyip internet verilerini de denetlediğini ortaya çıkardı.

ABD Başkanı Barack Obama, Snowden Hong Kong’tayken Çin’in eski CIA ajanını teslim etmemesinden hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

 

BBC Türkçe

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