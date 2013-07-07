Bolivya, Edward Snowden'e sığınma hakkı tanımaya hazır

ABD'nin küresel çaptaki casusluk faaliyetlerini ifşa eden eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) sistem analisti Edward Snowden'a bir sığınma teklifi de Bolivya'dan geldi. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Snowden'a sığınma hakkı vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Morales, söz konusu teklifi Moskova'da katıldığı bir zirveden ülkesine dönerken Snowden'ın yanında olduğunu ileri sürerek uçağını geçici olarak yolundan alıkoyan ABD ve Avrupa ülkelerine duyduğu tepkiyi göstermek için yaptığını söyledi.

Daha önce de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Snowden'a sığınma hakkı tanımaya hazır olduklarını açıklamıştı.

ABD pasaportu iptal edilen ve Ekvador yetkilileri tarafından verilen geçici belgenin geçersiz sayılması nedeniyle Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı transit yolcu bölgesinde kalan Snowden'in, gideceği yer konusu belirsizliğini koruyor.