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Dünya

Edward Snowden 21 ülkeye sığınma başvurusu yaptı

ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmekle suçladığı eski CIA ajanı Edward Snowden'ın aralarında Çin, Fransa, İrlanda ve Venezuela'nın da bulunduğu 21 ülkeye sığınma başvurusunda bulundu

02 Temmuz 2013 18:45

Amerika Birleşik Devletleri'nin iadesini istediği ve Rusya'da Şeremetyevo Havalimanı'ndaki bir otelde tutulan Edward Snowden,  şu ana kadar aralarında Çin, Fransa, İrlanda ve Venezuela'nın da bulunduğu 21 ülkeye sığınma başvurusunda bulundu.BBC Türkçe'nin haberine göre bu başvuruların çoğu, ilgili büyükelçiliklere gönderilmek üzere havalimanındaki Rus yetkililere teslim edildi.

Bu ülkelerden Norveç, Polonya, Almanya, Avusturya, Finlandiya, İspanya ve İsviçre, sığınma başvurusunun 'sadece kendi topraklarında' yapılabileceğini açıkladı. Moskova'yı ziyaret eden Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ise, henüz bir sığınma başvurusu almadıklarını söyledi ancak Snowden'ın 'insanlık için çok önemli bir iş yaptığını ve korunmayı hakkettiğini' ifade etti.

Rusya'dan da sığınma hakkı talep eden Snowden, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in, "Rusya'da kalabilmesi için gizli bilgileri sızdırmayı durdurması" şartı ardından, sığınma başvurusunu geri çekti. Snowden, 23 Haziran'da Hong Kong'dan Moskova'ya gidişinden bu yana yaptığı ilk açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın, siyasî sığınma talep ettiği ülkelere baskı uygulayarak bu hakkını engellemeye çalıştığını belirtti.

Wikileaks internet sitesi, Snowden'ın "Başkan, yardımcılarına, benim sığınma isteğinde bulunduğum ülkelere baskı uygulamaları ve bu talebimi reddetmelerini sağlamaları talimatını verdi" dediğini aktardı. Kendisini "devletsiz" olarak tanımlayan ve ABD'yi "en temel hakkım" dediği siyasî sığınma talebini engellemekle suçlayan Snowden, açıklamasında "Bir siyasî liderin bu tür aldatmacaları ve zorunlu sürgün adalet olamaz. Bunlar, eski ve kötü siyasî baskı oyunları. Amaç, beni değil ama benim ardımdan gelecek olanları korkutmak" sözlerine yer verdi.

 

Ekvador Cumhurbaşkanı: Hata yaptık

 

Amerika Birleşik Devletleri'nin pasaportunu iptal etmesi ardından, Edward Snowden'ın Hong Kong'dan Rusya'ya gitmesi için gerekli diplomatik seyahat belgelerini Ekvador'un Londra Konsolosu sağlamıştı.

İngiliz The Guardian gazetesine bir mülakat veren Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa, Snowden'a yardım etmelerinin bir 'hata' olduğunu söyledi. Correa bu aşamada ülkesinin Snowden'ın yaptığı sığınma başvurusunu değerlendirmediğini belirtti. Ekvador'un Snowden'ın Moskova'dan ayrılması için gerekli belgeleri sağlamadığını ve sağlamayacağını da vurgulayan Correa, "Sığınma hakkı ayrı bir konu, birisinin bir ülkeden diğerine gitmesine yardımcı olmak ayrı bir konu. Ekvador bunu hiçbir zaman yapmadı" dedi.

Ekvador Cumhırbaşkanı Rafael Correa açıklamasına, "Bu kriz bizi çok hazırlıksız bir anda yakaladı. Dışişleri Bakanımız Asya'da, yardımcısı da Çek Cumhuriyeti'ndeydi. Amerika Birleşik Devletleri elçimiz ise İtalya'daydı" diyen Correa "Londra Konsolosumuz, Julian Assange'ın isteğiyle, geçerli olmayan, üst makamlarca onaylanmamış, hatta bilgimiz dâhilinde bile olmayan bir şekilde Snowden'a seyahat belgelerini sağlamıştır" sözlerini de ekleyerek, Londra Konsolosu Fidel Narvaez'in gereken şekilde uyarılacağını söyledi.

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