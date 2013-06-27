Obama: Snowden için daha fazla bütçe harcanmayacak

Çeviri: Varsan Çekiç

ABD'nin gizli internet gözetlemelerini ortaya çıkartan Edward Snowden'ın bulunması ve tutuklanması için haftalardır uluslararası çapta süren kovalamacanın ardından ABD Başkanı Barack Obama, eski Ulusal Güvenlik Dairesi çalışanını mahkemeye çıkarmak için daha fazla jeopolitik bütçenin harcanmayacağını açıkladı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, başladığı Afrika ziyaretleri kapsamında Senegal'de bulunan ve burada açıklama yapan Obama, Snowden'ın ABD'ye geri verilmesi için başta Rusya olmak üzere, yabancı hükümetleri ikna etmeye çabalamayacağını belirtti. Rusya ve Çin ile Snowden hakkında bir görüşme yapılacağını açıklayan Obama, Snowden konusunun önüne, ticaret ve diğer karşılıklı konuları koymak istediğini vurguladı. Washington Post'tan David Nakamura Twitter hesabından Obama'nın, "29 yaşında bir hacker için jetleri havalandırmayacağım" dediğini yazdı.

Son beş gündür dünyanın ilgisini üzerine toplayan Snowden'ın Hong Kong'tan kaçışı ve gelecek kaçış planları için Obama, "konu hakkında bir televizyon filminin yapılıcağından eminim" yorumunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü, Snowden'ın Şeremetyevo havalimanında bulunan transit geçiş bölgesinde olduğunu ve Ekvador'a geçiş yapmak için beklediğini açıklamıştı. Putin Rusya'nın Snowden'ı ABD'ye geri iade etmeyeceğini de belirterek, Rusya güvenlik güçlerinin Snowden ile temasta bulunmadığını da beyan etmişti.

Edward Snowden, Obama hükümetinin gizli mahkeme kararları ile ülkede telefon konuşmalarını kayıt altına aldığını ve internet veri tabanlarına girerek, kişisel verileri topladığını gösteren raporları, İngiliz The Guardian ve Amerikan Washington Post gazeteleri ile paylaşmıştı. Snowden'ın isteği ile The Guardian'a kendisini gösterek, eylemlerinin nedeni açıklamasının ardından ABD, Snowden hakkında casusluk suçlamasıyla dava açmıştı.