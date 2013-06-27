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Dünya

Venezüella Snowden'e kapılarını açtı

Rusya sınırını geçmeyip transit bölgede kaldığı ortaya çıkan Snowden'e Venezüella'dan davet geldi.

27 Haziran 2013 17:30

Haftalardır CIA ile kedi fare oyunu oynayan eski CIA uzmanı Edward Snowden en son Moskova'daki Şeremetyova Havaalanı'nın transit bölgesinde ortaya çıkmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Snowden'i iade etmeyeceklerini açıklamıştı.

Snowden'e Venezüella'dan sığınma izni geldi. Venezüella lideri Nicolas Maduro, 'Snowden’dan resmi başvuru almadık ama alırsak Ekvador’un yaptığı gibi biz de bunu değerlendirmeye alırız. Zira siyasi sığınma talepleri, insanların korunmasına ilişkin davalardır. Cesurca yaptığı ifşaatlar dünyanın değişmesine hizmet edecek. Birlileri onu savunmalı' dedi.

Snowden'e sığınma hakkı tanıyan bir diğer ülke olan Ekvador'da iş çevreleri durumdan kaygılı. İş çevreleri, ABD’nin temmuzda süresi dolan serbest ticaret anlaşmasını yenilememek gibi misillemelere gitmesinden kaygılı. Ekvador Ticaret Komitesi Başkanı Roberto Aspizau, 'Yanlış adımlar atmak gibi bir lüksümüz yok. Snowden’a sığınma vermekte kazancımız ne?' diye sordu. Muhalefet ise ‘basına sansür uygulamakla’ suçladığı Devlet Başkanı Rafael Correa hükümetini ‘çifte standart uygulamakla’ eleştirdi.

Snowden ne yaptı?

Kore Savaşı’nın yıldönümünde Güney Kore’de, devlet kurumlarına siber saldırılarla Pentagon’un hedef alındığı ortaya çıktı. Korsanlar Güney Kore’de konuşlu olanlar dahil 40 bin ABD askerinin şahsi bilgilerine ulaşıp yayımladı. Siber saldırılarda 2 milyondan fazla iktidar partisi çalışanının kişisel bilgileri de ele geçirildi.

Snowden Berlin ve Londra hattını gerdi

Edward Snowden’ın Britanya’nın Tempora adlı programla fiber optik kablolar üzerinden yürütülen küresel iletişimi izlediğini ortaya çıkarmasının ardından Londra-Berlin ilişkileri de gerildi. Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, tepkisini Londra’ya mektupla iletip ‘Hükümet İletişim Merkezi’nin (GCHQ) Alman vatandaşlarını ne ölçüde hedef aldığını sordu. Schnarrenberger, Tempora’yı ‘bir Holywood kâbusu’ diye nitelerken, ‘devletlerin yaptıklarına bir gizlilik örtüsü serdikleri ülkelerde demokratik toplumların yeşeremeyeceği’ eleştirisi de getirdi. Britanya Dışişleri Bakanı William Hague ise ‘takibin özgürlükleri korumak için zaruri olduğunu’ savundu.

Britanya 9 bin kişiyi izliyor

Britanya’da Guardian, Bilgi Edinme Yasası ile ulaştığı belgeler ışığında Yurt İçi Aşırılık Birimi’nin ‘aşırılık yanlısı olduğu gerekçesiyle 8931 siyasi aktivisti takip altında tuttuğunu’ ortaya çıkardı. Haberde, 'Siyasi gruplar hakkında bilgi toplamak için gizli ajanlar ve muhbirler kullanan Metropolitan polisine bağlı bu birimin elinde, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden kişilere ait özel gizli dosyalar var' denildi. Yetkililer, bu kişilerin çoğunun sabıkası bile olmadığını belirtti. Bu arada 2015-2016 bütçesinden ‘aslan payını’ da istihbarat kaptı. Telegraph’a ise istihbaratın 1.9 milyar sterlinlik talebinde enflasyondaki artışın yanı sıra yüzde 3’ten fazla artışa gidileceğini yazdı.

 

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