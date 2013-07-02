Snowden Rusya'dan sığınma talebinde bulundu

ABD'nin sırlarını açığa çıkaran Edward Snowden, Rusya'dan sığınma hakkı istedi. Rusya lideri Putin, talebi bir şartla kabul edeceği mesajı verirken, halen Rusya'da bulunan Snowden da ilk kez ses verdi.



Eski CIA çalışanı Edward Snowden sessizliğini bozdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 30'dan fazla ülkenin diplomatik temsilciliklerini ve milyonlarca kişiyi yasadışı yollarla takip ettiğini ortaya çıkaran Snowden, Ekvadorlu yetkililere bir mektup gönderdi.

Snowden'ın hedefinde ABD vardı. Washington'ın kendini haksız yere suçladığını söyleyen Snowden, ABD'nin gizli belgelerini basına sızdırmayı sürdüreceğini söyledi. Snowden, Rusya'ya ulaşmasında yardım eden Ekvadorlu yetkililere de teşekkür etti.

Snowden, daha önce ABD'nin gizli yazışmalarını tüm dünyaya duyuran Wikileaks sitesine de açıklamada bulundu.

Snowden bu kez ABD başkanı Barack Obama'yı hedef aldı. Snowden, Obama'nın başkan yardımcısı Joe Bıden'ı kullanarak kendisine sığınma hakkı vermeyi düşünen ülkeler üzerinde baskı kurduğunu savundu. Ve snowden'ın iadesi için sadece yasal yolları kullanılacağını açıklayan Obama'yı sözünde durmamakla suçladı.



Putin'den 'garip' bir açıklama



Rusya Devlet Başkanı, Edward Snowden'in ABD'li ortaklarına zarar vermeyi durdurması halinde Rusya'da kalabileceğini söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) dünyada milyonlarca kişinin telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdıran Edward Snowden'le ilgili konuştu.

Moskova'da düzenlenen Doğalgaz İhraç Eden ülkeler Forum'u Liderler Toplantısı'nın ardından basın konferansı düzenleyen Putin'e, gazeteciler Snowden'le ilgili sorular sordu.

Snowden'in Rusya ajanı olmadığını ve Rus İstihbarat Servisinin onunla ne geçmişte ne de şimdi çalışmadığını belirterek, "Snowden kendisini artık eski ajan olarak değil, belki farklı çapta da olsa Saharov gibi insan hakları savunucusu olarak, demokrasi savunucusu olarak görüyor" dedi.

Snowden'in istediği yere gidebileceğini vurgulayan Putin, "Snowden Rusya'da bir şartla kalabilir. Bunu benden duymanız garip olsa da Snowden Amerikalı ortaklarımıza zarar vermeye yönelik çalışmalarına son verdiği zaman Rusya'da kalabilir" diye konuştu.

Snowden'in iade etmeyeceklerini de yineleyen Putin, Rusya'nın hiçbir zaman hiç kimseyi iade etmediğini ve etmeyeceğini vurgulayarak, "Bize de kimse birilerini iade etmedi. Yapılan (ABD'deki) dış istihbarat elemanlarının, Rusya'da tutuklananlar ve hüküm giyenler ile takas edilmesi olmuştur" ifadesini kullandı.

"Snowden Forum'a katılan delegasyonların biriyle havaalanını terk edebilir mi?" sorusuna Putin, Snowden'in özgür olduğunu vurgulayarak, "Hangi delegasyonun da onu alıp almayacağını delegasyona sorun" cevabını verdi.

Snowden'in açıklamalarıyla ortaya çıkan dinleme skandalına da değinen Putin, Amerikan istihbaratının genel yapısında bu tür faaliyetlerin olduğunu vurgulayarak, "Ortakların birbirini dinlemesi bizi ilgilendirmez. Dinlenildiği açıklanan diplomatik temsilcilikler arasında Rusya'nın adı geçmiyor. Onun da olma olasılığı vardır. Ancak bu daha üst profesyonel düzeyde değerlendirilecek konudur. Kendileri bir halletsinler bakalım kim haklı kim haksızdır" değerlendirmesini yaptı.

Snowden'ın, Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir uçakla Hong Kong'dan ayrılarak Şeremetyevo Havaalanı'na indiği ancak Rusya gümrük kapısından girmeyerek transit yolcu bölümünde beklediği bildirilmişti.

Rus basını, Snowden'ın önce Küba'ya daha sonra da Venezuela'nın başkenti Caracas'a gideceğini duyurmuş ancak bu zamana kadar Havana'ya uçan hiçbir uçakta Snowden'ın bulunduğu doğrulanmamıştı.