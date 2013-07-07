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Dünya

Snowden 24 saat içinde cevap vermeli

ABD'nin gizli mahkeme kararları ile yaptığı gözetlemeleri basına paylaşan eski CIA çalışanı Edward Snowden'a Venezuella'nın yaptığı sığınma davetine cevap vermesi için ülke 24 saat süre verdi

07 Temmuz 2013 20:57

Eski CIA ajanı Edwerd Snowden’ın kendisine sığınma hakkı vermeyi kabul eden Venezuella yönetimine 24 saat içinde hayatını bu ülkede sürdürmeye hazır olup olmadığını bildirmesi gerekiyor. Aksi takdirde kaçak ajanın durumu yine belirsizliğini koruyacak.

DHA'nın haberine göre, Venezuella lideri Nicolas Maduro’nun iki gün önce Snowden'a yaptığı "Ben onun problemine insani açıdan yaklaşarak emperyalizmin elinden korumayı kabul ediyorum. Ülkemize gelebilir" davetinin hala geçerli olduğunu dün açıklayan Venezuella Dışişleri Bakanı Elias Jaua, "Ancak Snowden şu ana kadar davetimize herhangi olumlu veya olumsuz yanıt vermiş değil. Venezuella yönetiminin kendisine sığınma hakkı tanıyacağından haberdar olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Araya hafta sonu girdiği için genç adam Pazartesi’ye kadar davetimize yanıt vermeli" dedi.

23 Haziran’dan bu yana Rusya topraklarına resmen giriş yapmamış sayılan, ancak yine de Moskova’nın elinde bulunan Snowden’ın kesin tutulduğu yer bilinmiyor. Sadece prosedür gereği Moskova’nın Şeremetyevo havalimanı transit bölümünde bulunduğu tahmin ediliyor.

Snowden’ın Venezuella’dan gelen daveti kabul etmesinin hem kendisi hem de Rusya açısından ABD ile yaşanan krizin çözülmesi için iyi bir yol olacağını belirten Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov, "Ben olsam Maduro’nun davetini kabul ederdim. Venezuella ile ABD arası zaten kötü. Bozulabilecek bir ilişkileri yok" açıklamasını yaptı.

 

Libya da sığınma hakkı tanımaya hazır

 

Libya da Snowden’a siyasi sığınma hakkı tanımaya hazır olduğunu açıkladı. Böylece Snowden’ı isteyen ülkelerin sayısı dörde çıktı.

13’ü Avrupa olmak üzere 21 ülkeye sığınma talebinde bulunan Eski CIA ajanı Edward Snowden, sonradan müracaat ettiği altı ülke içinde Bolivya, Nikaragua ve Venezuela’dan olumlu yanıt almıştı. ABD engellemesin diye altı ülkenin ismi  gizli tutulmuştu.

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