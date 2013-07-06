Snowden'a iki ülke sahip çıktı

Sızdırdığı bilgilerle ABD'nin Türkiye dahil çok sayıda müttefikini dinlediğini ortaya çıkaran eski CIA çalışanı Edward Snowden'a Nikaragua ve Venezuela sahip çıktı.



Venezeula Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Moskova'daki havaalanında bulunan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'a sığınma hakkı tanıyabileceklerini söyledi.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da koşulların uygun olması halinde Snowden'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

21 ülkeye daha sığınma talebinde bulunan Snowden, ret cevabı almıştı. Edward Snowden'ın cevap beklediği 6 ülke daha bulunuyor.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski sistem analisti Edward Snowden, ABD’nin dünyada milyonlarca kişinin telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdırmıştı.

Olayın ardından ABD'nin hakkında "casus avı" başlattığı Snowden, Hong Kong'dan Rusya'nın Şeremetyevo Havaalanı'na gelmişti.

Snowden, Amerikan pasaportunun iptal edilmesi ve Ekvador yetkilileri tarafından verilen geçici belgenin geçersiz sayılması nedeniyle günlerdir havaalanından ayrılamıyor.