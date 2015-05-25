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Spor

Slaven Bilic'in yeni adresi West Ham United mı?

Premier Lig'deki en iyi derecesini, 1985-86 sezonunda 3. olarak elde eden West Ham United, 2014-15 sezonunu, 47 puanla 12. sırada tamamladı

25 Mayıs 2015 20:37

İngiliz basını, Sam Allardyce ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ta teknik direktörlük için en güçlü adayın, Slaven Bilic olduğunu iddia etti.

İngiliz gazeteleri The Guardian ve London Evening Standard'ın haberine göre, sezonun bitmesiyle görevine son verilen West Ham United Teknik Direktörü Sam Allardyce'tan boşalan koltuk için en kuvvetli aday, seneye Beşiktaş'ı çalıştırmayacağını açıklayan Hırvat teknik adam Slaven Bilic.

Haberlerde 46 yaşındaki Bilic'in, aktif futbol kariyerine devam ettiği 1996-97 sezonunda West Ham United forması giymesinin, diğer adayların önüne geçmesinde önemli bir etken olduğu da vurgulandı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca ülkesinin Hajduk Split takımını, Hırvatistan A ve 21 yaş altı milli takımlarını, Rusya'nın Lokomotiv Moskova kulübünü çalıştıran Bilic, son olarak başında bulunduğu Beşiktaş ile 2 sezonda da ligi 3. sırada bitirmişti.

Premier Lig'deki en iyi derecesini, 1985-86 sezonunda 3. olarak elde eden West Ham United, 2014-15 sezonunu, 47 puanla 12. sırada tamamladı.

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