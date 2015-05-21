Beşiktaş'tan Bilic'le sezon sonuna kadar devam etme kararı

Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik direktör Slaven Bilic'in sezon sonuna dek görevine devam etmesini kararlaştırdı.

Torku Konyaspor yenilgisiyle lig şampiyonluğu hayallerine nokta koyan Beşiktaş'ta bugün hareketli saatler yaşandı.

Saat 15.00'te Akaretler'deki kulüp binasında bir araya gelen siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Slaven Bilic'in durumunu masaya yatırdı. Yapılan oylama sonrasında Hırvat çalıştırıcının 2 maç daha takımın başında kalmasına karar verildi. Sezon bitimiyle birlikte Bilic ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı netleşecek.

Çalımbay ile telefon görüşmesi yapıldığı iddia edildi

Toplantıda bazı yöneticiler Slaven Bilic'in bu saatten sonra takıma katkı yapmasının imkansız olduğu görüşünü savunup, derhal görevine son verilmesini istedi.

Bu görüşün ardından, Mersin İdman Yurdu'nda başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir telefon görüşmesi yapıldığı iddia edildi. Siyah beyazlı takımın efsane futbolcuları arasında yer alan Çalımbay'a, "Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmemiz için son iki maçı kazanmamız lazım. İki maçlığına takımın başına geçer misin?" diye sorulup nabız yoklandığı öğrenildi.

Çalımbay ile yapılan görüşmenin ardından oylamaya geçildi ve Slaven Bilic'in sezon sonuna dek görevde kalmasına karar verildi.

Albayrak: Bilic ile iki maç devam

Beşiktaşlı Yönetici Metin Albayrak yönetim kurulu toplantısının ardından, “Sezon sonuna kadar Bilic ile devam edeceğiz. 2 maçın sonunda hocamızla karşılıklı oturup birlikte bir karar alacağız. Şu anda hocamız takımın başında. Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarına hocamızla çıkacağız” dedi.

Albayrak şöyle devam etti:

“Hocamız Slaven Bilic kalma niyetinin olduğunu ancak yönetimimizin kendisini gönderme tasarrufu olabileceğini söylemişti.

Şunun altını çizeyim medyada yer alan isimlerin ve onlarla görüştüğümüz yönde çıkan haberlerin aslı astarı yok. Görüştüğümüz hiçbir hoca yok. Lig devam ediyor, lig sonu beraber karar alacağız.

Hocamızla Konya maçından sonra oturduk, görüştük. Takım ve kendisi ile alakalı bir şey söz konusu değil. Ne Töre ne de başka bir oyuncunun hocamızla sıkıntısı yok.

Bu açıklamayı da basında hocamızla alakalı çıkan spekülasyonlara son vermek için yapıyoruz. Hocamızla son iki maçımıza çıkacağız. Sezon sonu karşılıklı opsiyonumuz için karşılıklı oturup karar vereceğiz.