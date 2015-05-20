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Spor

Beşiktaş'ta Slaven Bilic bilmecesi

Bilic, Konya yenilgisi sonrası 'yönetimin kendisiyle devam etmek istediğini düşünmediğini' söylemişti

20 Mayıs 2015 17:14

Spor Toto Süper Lig'de 24 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ta dev derbi öncesi üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayrıldığı öne sürüldü. Ancak Beşiktaş yönetiminden yapılan açıklamada söz konusu haberler yalanlandı ve "Yönetim kurulu toplantımız 15.00'te yapılacaktır" denildi.

Ankara'da oynadığı Torku Konyaspor maçını 1-0 kaybeden Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşmüş ve şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybetmişti.

Haziran 2013'te Beşiktaş'ın başına geçen Hırvat hoca, Konyaspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, başarısızlığın tüm sorumluluğunu üzerine aldığını ve yönetimin kendisiyle devam etmek istediğini düşünmediğini söylemişti.

 

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