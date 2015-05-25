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Slaven Bilic: Gelecek yıl Beşiktaş'ta yokum

Beşiktaş, Galatasaray derbisini 2-0 kaybetti

25 Mayıs 2015 01:55

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic, görevi bırakacağını söyledi.

Hafta içi Beşiktaş yönetimi ile masaya oturan Bilic, 2 maç daha devam etme kararı almıştı. Beşiktaş kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada da Bilic ile yola devam etmek istediklerini duyurarak bir anlamda yeni sözleşme yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

Yayıncı kuruluşun ardından basın mensuplarının karşısına geçen Slaven Bilic, "Gelecek yıl Beşiktaş'ta yokum" ifadelerini kullandı.

 

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