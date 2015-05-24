Beşiktaş'ta olaylı genel kurul, bir kongre üyesi hayatını kaybetti

Beşiktaş Kulübü İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kalp krizi geçiren Erdal Coşkun Yağcı adlı kongre üyesi, yaşamını yitirdi. Büyük tartışmaların yaşandığı kongrede, üye Ahmet Gelberi'nin başkan Fikret Orman'ın özel yaşamı hakkında yaptığı konuşma olaylara neden oldu. Fikret Orman, kongredeki konuşmasında, "Madem çok istek var ilerleyen günlerde seçim takvimini konuşuruz, bir seçim yaparız. Aday olan çıkar aday olur" dedi.

Beşiktaş Kulübü İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı büyük tartışmalara sahne oluyor. Siyah beyazlı kulübün kongre üyelerinden Erdal Coşkun Yağcı, toplantı sırasında kalp krizi geçirdi. Salondaki ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırılan Yağcı, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Erdal Coşkun Yağcı'ın vefatı kongreye katılan üyeler arasında büyük üzüntü yarattı.

O fotoğraflar kavga çıkardı

Beşiktaş İdari ve Mali Kongresi'nde Kongre Üyesi Ahmet Gelberi'nin konuşması esansında başkan Fikret Orman'ın özel hayatı ile ilgili eleştiriler yapmasıyla ortam bir anda gerildi. Gelberi'ye salonda çok büyük protestolar olurken yöneticilerden Basın Sözcüsü Metin Albayrak ve Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Mete Vardar kürsüye yürüyerek üyenin konuşmasını sonlandırmasını istedi.

Ahmet Gelberi'nin, başkan Fikret Orman'ın basına yansıyan özel fotoğraflarından söz etmesi üzerine kongre üyeleri ve yöneticiler tepki gösterirken bir bölüm kongre üyeleri de destek verdi.

Diğer yöneticiler ve kongre üyeleri tarafından güçlükle zapt edilen Albayrak ve Vardar'ın ardından birçok üye kürsüyü işgal etti ve Ahmet Gelberi'yi indirmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren karışıklık sırasında BJKTV yayını kesti.

Gelberi: Tarihi başarısızlık var

Ahmet Gelberi'nin tartışma yaratan sözleri şöyle:

“Bugün Beşiktaş’ın tarihinin en önemli kongrelerinden biri. Galatasaray derbisine denk getirilen kongre Beşiktaş yönetiminin yaptığı yanlış anlamalara neden oldu ve önemi daha da arttı. Futbolda senede 3 kupanın verildiği sezonda hiçbir şampiyonluk, 2.’lik ve final oynamamıştır. Voleybolda küme düşüp basketbolda uzun aradan sonra play-Offl’ara katılamamışız. Yüzümüzü güldüren hentbol takımımıza teşekkürlerimizi ve alkışlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi başarısızlığı “stat yok” bahaneleri de örtmeye yetmiyor. Artık bu bahaneleri kabul etmiyoruz. 2011 yılında mevcut federasyon başkanından “2 sene içerisinde yarıya indireceğiz” diye aldığınız borcu yüzde 200 ile taçlandırdınız. Soracağınız hesabı hiçe sayıp eski başkanın hibe edeceği parayı da alamadınız. Diğer takımların lobisine uyup yabancı kuralına oy verdiniz.”

‘Ortaya çıkan fotoğraflar...’

“Yeni üyelerin bekletilmesi kafamızda soru işareti uyandırırken tüzüğe aykırı toplu ödemeler sosyal medyada çarşaf çarşaf dolaşmaktadır. Takım şampiyonluk yolundayken şeref tribününde 2 yöneticiyle temsil etmeyi Beşiktaş taraftarına nasıl anlatacaksınız? Kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmiyor. Ama mağlup olunan maçtan sonra ortaya çıkan fotoğrafları Beşiktaşlılara nasıl atlatacaksınız? “Gençler haddini aşıyor” diyecekler. Gençlerden korkmayın. Gençler, sizin soramadığınız hesabı sizin yüzünüze sorabiliyorlar. Beşiktaşlılık duruşunu geri istiyoruz. Magazin basınına malzeme olmak değil şampiyonluk belgesellerine konu olmak istiyoruz. Biz en büyüğüz. 3. büyük olmak istiyoruz. Beşiktaş’ı üzmeyin.”

‘Özür dilemem istendi ama...’

Yaşanan olay sonrası Ahmet Gelberi, “Bizim yaptığımız açıklamalar Beşiktaş’ın geleceği için yapılan açıklamalardır. Sözümün bitmesi beklenseydi açıklamalar yanlış anlaşılmayacaktı. Kongre Divan Başkanı özür dilememi istedi ama özür dileyecek için bir şey yapmadım. Özür dilemesi gereken kişi ben değilim. Zaten kimin özür dilemesi gerektiğine kongrede karar verecekler. Her kongrede tatsızlıklar yaşanıyor ama biz bildiğimiz doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.