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Spor

Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Galatasaray, şampiyonluktan 90 dakika uzakta

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğu kutlayacak

24 Mayıs 2015 12:06

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Türk Telekom Arena'da saat 20:00'de başlayan olan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılıların golünü 11. dakikada Yasin Öztekin attı.

İkinci yarıda Beşiktaş Galatasaray'ı kendi yarı sahasına adeta hapsetti, ancak gol gelmedi. 80. dakikada Wesley Sneijder, takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Maçta başka gol olmayınca Galatasaray, puanını 76'ya çıkararak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, yarın akşam Başakşehir'le mücadele edecek. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde, Galatasaray, 34. haftayı beklemeden şampiyonluk turu atacak.

Fenerbahçe'nin maçı kazanması halindeyse, gözler 34. haftadaki Çaykur Rizespor- Galatasaray ve Fenerbahçe Kasımpaşa maçına çevrilecek.

Galatasaray, 34. haftada galip gelmesi ya da berabere kalması halinde şampiyon olacak. Rizespor kazanır, Fenerbahçe de Kasımpaşa'yı yenerse, ikili averaj nedeniyle sarı lacivertliler şampiyon olacak.

İlk 11'ler

 

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan Balta, Telles, Melo, Selçuk, Umut, Sneijder, Yasin ve Burak

Beşiktaş: Günay, Serdar, Sivok, Ersan, Motta, Atiba, Tolgay, Mustafa, Sosa, Olcay ve Demba Ba

 

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