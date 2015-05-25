Gökhan Töre, derbide Bilic'le yaşadığı sorun yüzünden mi oynamadı?

Beşiktaş'ın Konya maçının ardından derbi kadrosunda da yer almayan Gökhan Töre'yle ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Dizindeki sakatlık sebebiyle Galatasaray kadrosuna alınmadığı duyurulan Töre’nin, maç öncesinde oynayabilecek durumda olduğu ancak Slaven Bilic'le yaşadığı sorun nedeniyle kendisine yer bulamadığı öğrenildi.

Beşiktaş’ın hafta içindeki derbi çalışmalarında bir kez yer alan, diğer antrenmanlara ise dizindeki sakatlık sebebiyle çıkmayan 23 yaşındaki futbolcunun, probleminin sürmesi nedeniyle Kara Kartal’ın Galatasaray mücadelesi kadrosunda yer almadığı duyuruldu. Ancak bu durumun gerçek olmadığı iddia ediliyor. Kulüp içindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, başarılı futbolcu, derbide görev alabilecek durumda olmasına rağmen kadroya alınmadı.

Gökhan’ın, takımın hocası Slaven Bilic’le yaşadığı bir problem sebebiyle kendisine kadroda yer bulamadığı iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre, takımının geçen hafta oynadığı Konyaspor karşılaşmasında da grip olması nedeniyle görev yapmayan başarılı orta sahanın, ilk olarak bu mücadelede ardından da derbide Bilic’le probleminin sürmesinden dolayı kadroda yer almadığı ifade edildi.

Sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılmayı planlayan Gökhan Töre’nin, menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Genç oyuncu için istekli olan ilk takımın, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid olduğu bildirildi.