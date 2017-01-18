Skandallarla gündeme gelen Metro Turizm'in muavini, hamile yolcuyu dövdü!

7 Aralık'ta spor yapan hamile kadın dayak olayının ardından başka bir olay da Kocaeli'nde yaşandı.

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi’nde oturan ve 2 aylık hamile olan 26 yaşındaki Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina otobüste koltuktaki televizyonda sinyal olmadığını söylediği muavinin küfür edip vurduğunu, hamile olduğunu belirtmesine rağmen vurduğunu söyledi.

Metro Turizm'in sahibi Gaip Öztürk'te darp iddialarını reddederek Adli Tıp ve psikiyatri raporlarını paylaştı. Psikiyatri raporunda "Anksiyete bozukluğu darpa bağlı olabilir" ifadesi kullanılırken Adli Tıp raporunda "Darp yoktur" dendi.

DHA'da yer alan habere göre, Rusya’da iki yıl önce tanıştığı 24 yaşındaki Vahit Duran ile evlenerek Gölcük’e yerleşen Olesya Kalyujina ilk evliliğinden olan 7 yaşındaki Yaroslav Kalyujina’nın geçici ikamet belgesinin bulunması nedeniyle giriş-çıkış yapmak amacıyla 6 Ocak’ta Gürcistan’a gitti. Çocuğuyla birlikte gittiği Gürcistan’da yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra tekrar Türkiye’ye giriş yapan Olesya Kalyujina, Sarp sınır kapısından servis aracıyla Hopa Otogarı’na gitti. Buradan Metro Turizm'e ait otobüse binen Olesya Kalyujina koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavini çağırıp durumun düzeltilmesini istedi.

İddiaya göre çıkan tartışmada E.Y. adlı muavin Olesya Kalyujina’yı tekme ve tokat atarak dövdü. Olesya Kalyujina’nın şikayeti üzerine muavin hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekme tokat dövülen kadın yaşadıklarını böyle anlattı:

"3 kuruş para alıyorum bir de seninle uğraşamam' dedi daha sonra vurmaya başladı"

Muavinin kendisine ağır hakaretler ve küfürler ederek tekme tokat vurduğunu iddia eden Olesya Kalyujina, "Otobüs koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavine durumu söyledim. O da bana ’Zaten üç kuruş para alıyorum. Bir de seninle uğraşamam’ diyerek tepki gösterdi.

Ben de muavinin ismini ve soyadını söylemesini istedim. Daha sonra bağırarak ismini ve soyadını söyledi ve şoför tarafına gittikten bir süre sonra yeniden yanıma gelerek ismini ve soyadını niye aldığımı sorarak bağırmaya ve vurmaya başladı.

Ağlayarak hamile olduğumu vurmamasını söyledim. Tokat atıp yere düştükten sonra da karnıma tekmeler attı. Otobüsteki diğer yolcular araya girdi. Polisi arayarak yardım istedim. Fındıklı mevkiinde otobüs durduruldu. Polisler tarafından hemen hastaneye gitmem gerektiğini düşük olabileceğini söyledim. Ambulansla hastaneye götürüldüm ve düşük olmadığını öğrendim. Muavinden şikayetçi olduk" dedi.

"Eşimin karnına tekmeler atılmış"

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Vahit Duran hakkında şikayetçi oldukları muavinin cezalandırılmasını istediklerini söyleyerek, "Eşim ’hamileyim vurma’ demesine rağmen defalarca yüzüne tokatlar, karnına tekmeler atılmış. Bir kadını dövmeyi geçiyorum, bir hamileyi tekmeliyor. Biz çocuk bekliyorduk, bizim için yıkıcı bir durum oldu. Bu insanın en büyük cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Metro Turizm iddiaları reddetti

Metro Turizm'in sahibi Gaip Öztürk resmi Twitter hesabından darp iddialarını reddederek adli tıp ve psikiyatri raporlarını paylaştı. Psikiyatri raporunda "Anksiyete bozukluğu darpa bağlı olabilir" ifadesi kullanılırken Adli Tıp raporunda "Darp yoktur" dendi.

Daha önce de matürbasyon yapan muavin yolcunun üstüne boşalmıştı!

Sık sık yaşanan trafik kazaları ile gündeme gelen Metro turizmde daha önce bir muavin, mastürbasyon yapıp otobüste uyuyan kadın bir yolcunun yüzüne boşalmıştı. Kadının uyanıp çığlık atması sonrası muavin kendini "Su döküldü" diyerek kendini savunmuştu.Muavin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Uyuyan yolcunun fotoğrafını çekip paylaşmıştı

Metro Turizm muavini Emre Uzun isimli bir kişi de, otobüste uyuyan kadın yolcunun fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaşmıştı. Fotoğraf üzerinden anket başlatan Uzun olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Facebook sayfasını kapatarak paylaşımda bulunan kişiye "Ama siz bu şekilde devam edersiniz, sizde bu spikülasyona ait olursanız ben size dava açacağı sanal suç duyurusunda bulunacağım çünkü ortadaki yanlış anlaşılmayı büyütüp milletin beynini yıkıyorsunuz" şeklinde bir mesaj atmıştı.