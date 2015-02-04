'Sizlerin o putlaştırdığınız Atatürk keşke olmasaydı da ben de o haltları yememiş olsaydım'

Manken Tuğçe Kazaz, kendisine yönelen, "Atatürk olmasaydı din değiştirmeyecektin" eleştirilerine, "Sizlerin o putlaştırdığınız Atatürk keşke olmasaydı da bende o haltları yememiş olsaydım" diye yanıt verdi.

Tuğçe Kazaz, Milat gazetesinde yer alan Atatürk’le ilgili söyleri nedeniyle bazı kişilerin ağza alınmayacak küfürleri ve tehditleri ile karşı karşıya kaldığını iddia etti.

posta.com.tr'nin haberine göre, yaptığı yazılı açıklamayla eleştirilere yanıt veren Kazaz, “Sizin Atatürk anlayışınızı da böylece görmüş olduk. ‘Atatürk olmasaydı, din değiştiremeyecektin, geçmişte yemiş olduğun haltları yiyemeyecektin’ diyenler olmuş. Bende diyorum ki, sizlerin o putlaştırdığınız Atatürk keşke olmasaydı da bende o haltları yememiş olsaydım.



Ayrıca yok Atatürk olmasa idi İngilizlerin ve Amerikalıların mandası olurmuşuz. Cehaletiniz beyninizden paçalarınıza kadar sirayet etmiş. Zaten yıllardır İngilizlerin ve Amerikalıların mandası olduğumuzu bilmeyen mi var. Cumhuriyet de dahil olmak üzere, yakın zamana kadar kurulan bütün hükümetler İngiltere’den izin alarak kurulmadı mı?



Zamanında bir kurşun bile sıkmadan acaba İngilizler hangi sözleri alarak yurdu terk ettiler? Kapalı kapılar altında neleri feda ettik? Biz hala İngilizlerin, Amerikalıların ve İsraillilerin güdümünde olan paralel ile mücadele etmiyor muyuz? Şimdilerde bu kabuğu kırıp, oyunlarını bozan ve bağımsızlığa doğru yürüyen ve hala içimizde var olan uşaklarını temizleyen ve istiklal mücadelesi veren bir Türkiye var” dedi.