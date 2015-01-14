T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tuğçe Kazaz: Fransa, Charlie Hebdo için tüm İslam coğrafyasından özür dilemeli

'Filistin liderinin 16 askerle karşılanması İsrail'e bir cevaptı'

14 Ocak 2015 10:41

Son günlerde yaptığı açıklamalarla tartışmaya yol açan manken Tuğçe Kazaz, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo katliamına ilişkin olarak, "Eğer Fransa onurlu bir devletse, islamofobiyi hortlatmaya çalışmıyorsa, karikatür dergisinin yaptıkları için tüm İslam coğrafyasından özür dilemesi gerektir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaretinde 16 askerle karşılanmasına da değinen Kazaz, bu karşılamanın "Batı zihniyetine ve İsrail Lideri Binyamin Netanyahu'ya bir cevap olduğunu" söyledi.

ETİKETLER

tuğçe kazaztepkicharlie hebdofransaislam alemiözür dilemelikarikatürlerparis katliamıfilistin16 askerabbasisrailcevapnetenyahu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24