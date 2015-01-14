Tuğçe Kazaz: Fransa, Charlie Hebdo için tüm İslam coğrafyasından özür dilemeli

Son günlerde yaptığı açıklamalarla tartışmaya yol açan manken Tuğçe Kazaz, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo katliamına ilişkin olarak, "Eğer Fransa onurlu bir devletse, islamofobiyi hortlatmaya çalışmıyorsa, karikatür dergisinin yaptıkları için tüm İslam coğrafyasından özür dilemesi gerektir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaretinde 16 askerle karşılanmasına da değinen Kazaz, bu karşılamanın "Batı zihniyetine ve İsrail Lideri Binyamin Netanyahu'ya bir cevap olduğunu" söyledi.